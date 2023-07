Wimbledon : Djokovic fühlt sich schlecht und gewinnt doch

Novak Djokovic sah zunehmend frustriert 33 Asse von Hubert Hurkacz an sich vorbeifliegen, er konnte seinem polnischen Gegner auch nur einmal den Aufschlag abnehmen – allerdings: zu bezwingen war der Titelverteidiger trotz aller Widerstände nicht. In einem Match über zwei Tage setzte sich der Champion der vergangenen vier Jahre 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 durch.

„Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich zuletzt so miserabel beim Return gefühlt habe“, sagte Djokovic nach dem 32. Sieg in Serie in Wimbledon. „Dieses Match hätte auch anders ausgehen können, es war keine Freude für mich“, ergänzte er. Djokovic hat auf dem „heiligen Rasen“ bei den vergangenen vier Gelegenheiten und insgesamt sieben Mal gewonnen.

Nach 3:06 Stunden verwandelte Djokovic seinen ersten Matchball zu einem Sieg, der wahrlich schwer erkämpft war. Nur im fünften Spiel des vierten Satzes verlor Hurkacz, in der Weltrangliste auf Rang 18 geführt, seinen Aufschlag. Dass ihm die gar nicht mal so unwahrscheinliche Sensation misslang, lag an den Fehlern in den wenigen entscheidenden Momenten. Djokovic wackelte nur im dritten Satz, und auch da nur kurz.

Hurkacz war bereits am Montagabend zu weit vorgeschrittener Stunde drauf und dran gewesen, den ersten Durchgang zu gewinnen, konnte aber im Tiebreak beim Stand von 6:3 drei Satzbälle in Serie nicht nutzen – jedes Mal unterlief ihm ein Fehler. Im folgenden Tiebreak bekam er keinen Satzball. Gleich danach wurde das Match wegen der Sperrstunde in Wimbledon (23.00 Uhr Ortszeit) abgebrochen.

Gut 15 Stunden später ging es weiter. Und es ging weiter wie bisher. Aufschlag hieß: Spielgewinn. Im zwölften Spiel des dritten Satzes aber wackelte Djokovic – und wie aus dem Nichts eröffneten sich Hurkacz zwei Breakchancen. Die zweite nutzte er zum Satzgewinn. Das Publikum auf dem Centre Court war begeistert.

Djokovic wäre nicht Djokovic, hätte er nicht einen Weg aus seinem kleinen Loch gefunden. Hurkacz half allerdings auch unfreiwillig mit, weil ihm bei längeren Ballwechseln oft die Entschlossenheit fehlte. Zu sehen besonders im fünften Spiel des vierten Satzes, als Djokovic seine zweite Breakchance nutzte.

Tsitsipas überraschend ausgeschieden

Im Gegensatz zu Djokovic konnte Stefanos Tsitsipas eine Überraschung nicht verhindern. Der an Nummer fünf gesetzte Grieche unterlag dem Amerikaner Christopher Eubanks 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 4:6, 4:6. Der 27 Jahre alte Wimbledon-Debütant trifft nun auf den Weltranglistendritten Daniil Medwedew, Djokovic auf dessen russischen Landsmann Andrej Rublew.

Ebenfalls gestoppt wurde das neue Tennis-„Wunderkind“. Die 16 Jahre alte Mirra Andrejewa vergab gegen Madison Keys aus den USA eine Führung von 4:1, 40:30 im zweiten Satz und unterlag nach 2:02 Stunden 6:3, 6:7 (4:7), 2:6 .“Sie ist eine phänomenale Spielerin“, sagte Keys über die aufstrebende Russin, aber „ich wusste, dass sich meine viel, viel mehr Jahre auf der Tour auszahlen würden“.

Viertelfinal-Gegnerin von Keys ist die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus. Titelverteidigerin Elena Rybakina aus Kasachstan profitierte beim Weiterkommen von einer Verletzung von Beatriz Haddad Maia aus Brasilien, die beim Stand von 1:4 aus ihrer Sicht aufgeben musste.