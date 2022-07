Deutsches Duell in Wimbledon : Zwei Typen, ein Ziel

Zu den schönen und gleichermaßen spannenden Dingen am Sport gehört die Vielfalt der Möglichkeiten. Die einen starten durch und feiern Erfolge in jungen Jahren, andere brauchen viel, viel Zeit.

Wie oft Tatjana Maria noch in Wimbledon auftauchen wird, das weiß sie vermutlich selbst nicht, aber darauf kommt es auch nicht an. 50 Spiele in den heiligen Hallen hat die gebürtige Schwäbin hinter sich, angefangen vom allerersten vor 15 Jahren – das war der Langstreckenlauf in das deutsche Viertelfinale an diesem Dienstag (14.00 Uhr bei Sky) gegen Jule Niemeier.