Der Russe Daniil Medwedew hat erstmals in seiner Tennis-Karriere das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Der 27-Jährige gewann am Mittwoch gegen den amerikanischen Überraschungs-Viertelfinalisten Christopher Eubanks nach hartem Kampf mit 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 und beendete damit den spektakulären Siegeszug des unbekannten US-Boys.

Medwedew verwandelte nach 2:57 Stunden seinen ersten Matchball. Die Nummer drei der Welt bekommt es nun im Halbfinale am Freitag mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien oder dem Dänen Holger Rune zu tun. Im anderen Halbfinale stehen sich Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien und der Italiener Jannik Sinner gegenüber.

Unterdessen gibt es bei den Frauen in Wimbledon in diesem Jahr auf jeden Fall eine neue Siegerin. Titelverteidigerin Jelena Rybakina aus Kasachstan verlor beim Rasen-Klassiker am Mittwoch im Viertelfinale gegen die Tunesierin Ons Jabeur mit 7:6 (7:5), 4:6, 1:6 und schied damit in London aus. Im vergangenen Jahr hatten sich beide Tennis-Spielerinnen im Endspiel gegenübergestanden. Damals gewann Rybakina in drei Sätzen und feierte ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Brisantes Endspiel unwahrscheinlicher

Dieses Mal setzte sich Jabeur durch und trifft nun im Halbfinale an diesem Donnerstag auf Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Zweite aus Belarus siegte in ihrem Viertelfinale gegen Madison Keys aus den USA klar mit 6:2, 6:4 und steht damit wie vor zwei Jahren in der Runde der letzten Vier von Wimbledon. Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nicht im All England Lawn Tennis and Croquet Club spielen dürfen.

Im ersten Halbfinale stehen sich an diesem Donnerstag (14.30 Uhr MEZ/Sky) Jelina Switolina aus der Ukraine und Marketa Vondrousova aus Tschechien gegenüber.

Ein politisch brisantes Endspiel zwischen der Ukrainerin Switolina und der Belarussin Sabalenka ist damit wahrscheinlicher geworden. Für die Veranstalter in Wimbledon wäre ein solches Duell um den Titel kompliziert zu moderieren. Switolina weigert sich seit dem russischen Angriffskrieg auf ihre Heimat, Spielerinnen aus Russland und Belarus nach den Spielen die Hand zu schütteln.

Das hatte schon nach ihrem Achtelfinalsieg gegen die Belarussin Viktoria Asarenka dafür gesorgt, dass Asarenka beim Verlassen des Platzes von einem Teil der Zuschauer ausgebuht worden war. Eine gemeinsame Siegerehrung mit Switolina und Sabalenka wäre für die Wimbledon-Macher ein Graus.

Mehr zum Thema 1/

„Ich möchte nicht zu weit nach vorn schauen. Aber ich habe schon zuvor gesagt, dass ich gegen Spielerinnen aus Russland und Belarus besonders motiviert bin“, hatte Switolina nach ihrem Viertelfinalsieg gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen gesagt. „Es ist eine große Motivation, aber auch eine große Verantwortung für mein Land.“

Immerhin rang sich die Damen-Organisation WTA inzwischen zu einem Statement durch, in dem sie der Öffentlichkeit die Umstände erklärte. Man respektiere die Entscheidung der ukrainischen Spielerinnen wie Switolina, nach den Duellen mit Gegnerinnen aus Russland und Belarus auf den obligatorischen Handshake zu verzichten. Und man sei sich sicher, dass dies auch für die Tennis-Fans gelte, hieß es in der WTA-Erklärung.

Sabalenka knüpfte in ihrem Viertelfinale gegen Keys an ihre starke Form in diesem Jahr an. Die 25-Jährige überzeugte mit ihrem druckvollen Spiel und holte sich nach nur 38 Minuten den ersten Satz. Im zweiten Durchgang steigerte sich Keys und zog auf 4:2 davon. Doch dann machte die Australien-Open-Siegerin vier Spiele in Serie und verwandelte nach 87 Minuten ihren zweiten Matchball.

„Ich habe schon als kleines Kind davon geträumt, hier in Wimbledon erfolgreich zu sein“, sagte Sabalenka nach ihrem bereits 40. Sieg in diesem Jahr. Vor zwei Jahren hatte sie im Halbfinale in drei Sätzen gegen die Tschechin Karolina Pliskova verloren. „Ich bin seitdem eine bessere Spielerin geworden“, sagte Sabalenka.

Jabeur zeigte gegen Rybakina eine starke kämpferische Leistung und war im dritten Satz nicht mehr zu stoppen. „Ich bin sehr glücklich. Auch wenn ich wünschte, ich könnte dieses Spiel gegen das aus dem vergangenen Jahr eintauschen.“

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat in Wimbledon das Halbfinale erreicht. Das Tennis-Duo gewann am Mittwoch in London gegen den Briten Jamie Murray und den Neuseeländer Michael Venus mit 6:4, 6:3. Krawietz und Pütz sind seit Beginn des Jahres gemeinsam auf der Tour unterwegs.

Bei den French Open hatte das Doppel zuletzt das Viertelfinale erreicht, nun stehen sie erstmals gemeinsam bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale.

Laura Siegemund hat in Wimbledon im Doppel-Wettbewerb das Halbfinale verpasst. Die 35 Jahre alte Tennisspielerin aus Metzingen verlor am Mittwoch in London zusammen mit ihrer russischen Doppel-Partnerin Vera Swonarewa gegen Marie Bouzkova aus Tschechien und Sara Sorribes Tormo aus Spanien mit 6:7 (2:7), 5:7. Siegemund und Swonarewa spielen bereits seit einigen Jahren zusammen und gewannen 2020 gemeinsam die US Open.