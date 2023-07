Aktualisiert am

Gauff scheitert in Wimbledon : Symptomatisch für ein großes Problem im Frauentennis

Auch mit 19 noch hochtalentiert, doch Cori „Coco“ Gauff bleibt weiter ohne Titel in Wimbledon. Bild: Reuters

Schon mit 15 Jahren galt Cori „Coco“ Gauff als Tennis-Wunderkind. Als eine Spielerin, die zum neuen Gesicht ihres Sports werden könnte. Nun scheidet sie in Wimbledon in der ersten Runde aus. Was bedeutet das?