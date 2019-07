Da saß sie nun und versuchte, eine Erklärung für eine kaum zu erklärende Niederlage zu finden. Dabei wirkte Angelique Kerber wie zuvor auf dem Court zwei in Wimbledon – ziemlich energielos. „Ich habe mich nicht wohlgefühlt, es gibt solche Tage.“ Die beste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf hatte gerade ihre Mission Titelverteidigung beendet. Eine Kollegin, die eigentlich schon ausgeschieden war, warf sie in der zweiten Runde aus dem Turnier, das sie von allen am meisten liebt.

Nicht erst seit dem Gewinn ihres dritten Grand-Slam-Titels vor einem Jahr durch einen Finalsieg über Serena Williams. Angelique Kerber und Rasen, das passt einfach. In den Vorbereitungsturnieren auf den Saisonhöhepunkt hatte die 31 Jahre alte Deutsche frisch und lustvoll gewirkt. Auf Mallorca erreichte sie das Halbfinale, in Eastbourne das Endspiel. Kerber kam in Wimbledon voller Vorfreude und mit besten Erinnerungen an. Und dann ging sie gegen die 95. der Weltrangliste sang- und klanglos unter – obwohl sie den ersten Satz 6:2 gewonnen hatte. Doch dann beugte sie sich einfach der 25 Jahre alten Amerikanerin Lauren Davis 2:6 und 1:6, die als Lucky Looser der Qualifikation ins Hauptfeld gerutscht war.