Vor rund eineinhalb Monaten, kurz bevor in Paris die French Open begannen, kam es auf einem kleinen Tennisturnier in der Nähe von Bordeaux zu einem ungewöhnlichen Duell. Ungewöhnlich nicht deshalb, weil sich die beiden Spieler, die sich da auf dem Platz gegenüberstanden, nicht schon häufiger gegenübergestanden hätten. Ungewöhnlich deshalb, weil sie es normalerweise auf einem anderen Niveau tun.

Andy Murray, der große britische Tennisheld, der allein in Wimbledon zweimal den Titel und einmal die olympische Goldmedaille gewonnen hat, und der Schweizer Stan Wawrinka, der schon bei drei von vier Grand-Slam-Turnieren triumphierte, gehörten viele Jahre zu den größten Nummern in ihrem Sport. Nun spielten sie bei einem Challenger-Turnier in Südfrankreich ein Achtelfinale. Wawrinka gewann in zwei Sätzen.