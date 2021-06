Wimbledon als Vorbild : Der schwere Weg zum grünen Paradies

Perfekter Rasen wie in Wimbledon? In british racing green, acht Millimeter lang? Das geht auch Zuhause – wenn man sonst nichts zu tun hat. Eine Glosse.

Wimbledon. Tennis auf Rasen. Auf Rasen? Wer hat sich denn so was ausgedacht? Man kann das very british finden und schon arg abgedreht. Aber als Praktiker sage ich: Man kann da auch eine Menge lernen für den eigenen Garten. Ich zum Beispiel habe während Corona nicht nur eine enge Beziehung zu Karl Lauterbach entwickelt, sondern auch zu unserem Garten, von dem ich lange Zeit gar nicht wusste, dass wir einen haben.

Dann beschloss ich vor einigen Wochen, eigentlich war es meine Frau, dass wir aus dem Hartplatz in unserem Garten einen Rasen machen. In einem Fachbuch („Schritt für Schritt zu einem grünen Paradies“) lasen wir, dass man den Boden dafür erst mal vertikulieren muss. Mit gefiel das Wort, meiner Frau die Idee. Wir kauften einen Vertikulierer und pflügten mit ihm den Hartplatz.

So etwas tut der Optik überhaupt nicht gut. Sieht nun endgültig aus wie auf dem Mars, man sieht Jeff Bezos quasi schon im Landeanflug. Mit Eindrücken über die folgende Entwicklung unseres Projektes möchte ich Sie nicht weiter behelligen, nur so viel: Es war ein Desaster. Vielleicht lag es daran, dass wir den Rasensamen bei leichtem Schneefall mit einem Salatsieb ausbrachten, wobei das Problem wohl nicht das Salatsieb war.

Was will man mehr vom Grashalm?

Zurück nach Wimbledon: Man kann von den Insel-Snobs halten, was man will, eines ist sicher: Rasen können sie. Vielleicht nicht alle, aber Neil Stubley auf jeden Fall. Stubley leitet seit Menschengedenken die Rasenproduktion und Rasenpflege in Wimbledon. Wenn man sich mit ihm und seiner Aufgabe ein wenig näher befasst, merkt man schnell, was man so alles falsch gemacht hat im heimischen Garten.

Fängt schon bei der Grasauswahl an. Man muss einfach nur den richtigen Samen kaufen, und dafür braucht man keinen Nobelpreis für Gartenbau, reicht schon ein stabiles Grundwissen. Stubley empfiehlt, obwohl Brite, deutsches Weidelgras zur Aussaat. British racing green, schnellwachsend, widerstandsfähig – was will man mehr von einem Grashalm?

Sogar die Theorie der Rasenpflege scheint überschaubar: Schnitt auf acht Millimeter. Jeden Tag zwei Millimeter kürzen. Bodenhärte kontrollieren. Wässern. Die Rasenmäherstreifen auf 91 Zentimeter schneiden. Walzen. Ein perfekter Rasen ist absolut machbar, wie Sie sehen, vor allem, wenn man sonst nichts zu tun hat. Werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall in Angriff nehmen. Bezos muss dann halt woanders landen. Wenn wir Lust haben, spielen wir dann auch mal eine Runde Tennis, serve and volley in unserem neuen grünen Paradies.