Alexander Zverev ist in diesen Tagen ziemlich ratlos und für einen Profisportler, einen Tennisspieler der Weltklasse in seinem Fall, ist das normalerweise alles andere als eine gute Voraussetzung. Ratlos zu sein, das bedeutet für gewöhnlich, dass man auf der Suche nach den eigenen Fehlern nicht weiterkommt. Ratlos sind die Verlierer, die nicht erklären können, warum sie ihre Leistung nicht abrufen konnten.

Zverev aber ist ratlos, weil er vor dem Turnierstart in Wimbledon unerwartet Frieden zu schließen scheint mit einem Tennis-Untergrund, der ihm bislang überhaupt nicht behagte. „Ich fühle mich auf Rasen so gut, wie ich mich wahrscheinlich selten gefühlt habe. Ich weiß nicht warum“, sagt er. Und dann: „Keine Ahnung, aber ich freue mich irgendwie auf das Turnier.“

Nun ist Zverevs Vorfreude auf das größte und wichtigste Tennisevent des Jahres zunächst einmal nichts Ungewöhnliches. Wimbledon, das ist schließlich ein besonderer Ort, selbst für einen wie ihn, der zwar bei den Australian, den French und den US Open schon mindestens das Halbfinale erreichte, in London aber noch nie die vierte Runde überstand. „Es ist halt Teil der Geschichte. Hier wurden die größten Momente erschaffen“, sagt er. Nur sei es – anders als für viele Spielerinnen und Spieler, besonders im Wimbledonland Deutschland – deshalb nicht zwangsläufig sein Lieblingsturnier. „Das Lieblingsturnier ist immer das, das man gewinnt“, findet er und grinst.

„Auf Rasen muss man anders Tennis spielen“

Dass Zverev dies in Wimbledon gelingt, erscheint allerdings unwahrscheinlich. Selbst wenn er nach seiner Verletzungspause aufgrund mehrerer Bänderrisse und dem daraufhin schwachem Saisonstart zuletzt bei den French Open und in Halle wieder das Halbfinale erreichte.

In London aber könnten ihm nach seinem Auftaktmatch an diesem Dienstag gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer in Runde drei der Italiener Matteo Berrettini, Finalist von 2021, und eine Runde später der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz im Weg stehen. „Das ist wirklich kein einfaches Los für mich“, klagt Zverev und sagt dann trotzdem, was Spieler seiner Qualität eben so sagen, bevor sie in ein zweiwöchiges Grand-Slam-Turnier starten: „Wenn ich gut spiele, kann ich jeden schlagen. Das gilt aber für einige andere Spieler auch.“

Ganz so erwartet, wie das zunächst klingt, ist es dann aber doch nicht, wenn Zverev so spricht. Denn es ist gerade einmal drei Wochen her, da hatte er selbst eine Diskussion angestoßen, die im Kern genau das widerlegen sollte. Er sei „zu groß für den Belag“, hatte der 26-Jährige in einem Interview mit der „Sport Bild“ gesagt. Sein Schwungrhythmus passe deshalb nicht zu den flach, aber schnell abspringenden Bällen.

Dafür gab es prompt energischen Widerspruch aus der Tennisszene. Unter anderem Boris Becker, so etwas wie der personifizierte Urknall der deutschen Wimbledon- und Rasentennis-Fixierung, fand, dass es genügend Beispiele gibt, die Zverevs These widerlegen. „Er hat einfach noch nicht seine Spielweise gefunden“, vermutete Becker stattdessen. „Auf Rasen muss man anders Tennis spielen als auf Sand oder Hartplatz.“

Und nun? Eine gute Turnierwoche in Halle, eine gute Trainingswoche in Wimbledon und plötzlich hat es doch Klick gemacht bei Zverev? So weit will er vorerst noch nicht gehen. Er stelle zwar fest, dass er „den Ball gut im Schläger“ habe, die Trainingssätze gegen die Kollegen „unter Kontrolle“ und generell „ein gutes Gefühl“. Aber Training und Match seien immer noch grundverschiedene Dinge. Und außerdem: „Ich bin immer noch fast zwei Meter groß. Das wird sich nicht ändern.“