Ukrainerinnen in Wimbledon : „Ich habe wirklich Sorgen“

Die ukrainischen Tennisprofis sind beim Rasenklassiker in Wimbledon wegen des russischen Angriffskriegs in Gedanken auch bei ihren Familien in der Heimat. Anhelina Kalinina berichtete nach ihrem Erstrundensieg, dass das Haus ihrer Familie bei einem Angriff zerstört worden sei. „Gott sei Dank leben alle, sind in Sicherheit“, sagte die 25-Jährige am Montag.

„Aber sie leben wie viele andere Ukrainer aus dem Koffer. Also weiß man nie, was morgen passieren wird. Manchmal sieht alles ruhig aus. Aber gestern gab es Raketen auf das Zentrum von Kiew.“

„Ich habe wirklich Sorgen“

Sie fühle sich wegen der aktuellen Lage nicht gut, sagte auch Lessia Zurenko und berichtete von einer inneren Anspannung. „Ich habe wirklich Sorgen.“ Ihr Haus in Kiew liege nahe an einem Objekt, dass von Russen attackiert werde. „Ich denke, dieses Gefühl, diese Anspannung wird erst gelöst, wenn der Krieg zu Ende geht.“

Die 33 Jahre alte Zurenko konnte ebenfalls ihre Auftaktpartie in Wimbledon gewinnen – in der zweiten Runde trifft sie nun im ukrainischen Duell auf Kalinina. Ob sie eine besondere Aktion unternehmen wollen, um auf die Lage in ihrer Heimat hinzuweisen, müsse man sehen, sagte Kalinina. „Wir werden es diskutieren.“

Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind russische und belarussische Tennisprofis in Wimbledon ausgeschlossen. Als Reaktion darauf hatten die Profi-Organisationen ATP und WTA beschlossen, dass bei dem Turnier keine Weltranglistenpunkte vergeben werden.

Freikarten für Flüchtlinge

Unterdessen haben die Wimbledon-Veranstalter Hunderte Freikarten für ukrainische Flüchtlinge zu Verfügung gestellt. Über die Internetseite des Rassenklassikers luden der All England Lawn Tennis Club (AELTC) und die Lawn Tennis Association (LTA) Geflüchtete, die sich in den Londoner Stadtteilen Merton und Wandsworth niedergelassen haben, zum Grand-Slam-Turnier für den kommenden Sonntag ein.

Britischen Medienberichten zufolge sollen in Merton britische Familien rund 400 Ukrainer aufgenommen haben. „Am Vorabend der Meisterschaften glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir diejenigen anerkennen, die so sehr unter dem unerbittlichen Konflikt leiden, der der Ukraine auferlegt wurde“, sagte der Verbandschef des LTA Scott Lloyd.

Zusätzlich habe man sich verpflichtet, 250.000 Pfund (306.000 Euro) an die Opfer der russischen Invasion zu spenden. Seit Beginn des Krieges am 24. Februar sind in der Ukraine mindestens 4.600 Zivilisten getötet worden. Mehr als 7,5 Millionen Menschen sind aus ihrer Heimat geflohen.