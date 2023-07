Die Spur des Geldes führt auf den Centre-Court. Was die Sponsorenpräsenz auf ihrem Heiligtum angeht, sind sie in Wimbledon normalerweise ziemlich knauserig. Selbst die Größe der Ausrüster-Logos auf der reinweißen Tenniskluft von Spielerinnen und Spielern ist streng reglementiert. Doch auf dem Schiedsrichterstuhl, und damit bei jedem Ballwechsel bestens im Bild, prangt weithin sichtbar das Logo der Barclays Bank. Das ist Teil eines Deals, der dem Veranstalter des ältesten und wichtigsten Tennisturniers der Welt neuerdings rund 23 Millionen Euro pro Jahr einbringt.

Donnerstag, 6. Juli, Medientheater. So heißt, für Deutsche ein bisschen unfreiwillig komisch, seit diesem Jahr der große Presseraum des All England Lawn Tennis Club. Wimbledon, hat der russische Tennisspieler Daniil Medwedew Anfang der Woche herrlich schmachtend erzählt, das sei auch deshalb ein zauberhafter Ort, weil hier jede einzelne Blume genau am richtigen Platz sei. Und so blühen natürlich auch dort, wo nun Englands früherer Fußballheld Gary Lineker eine Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit moderiert, die Petunien – wenn auch in diesem Fall nur virtuell auf der riesigen Leinwand im Hintergrund.