WTA-Turnier in Bad Homburg : Kerber und Lisicki raus im Viertelfinale

High Noon im Kurpark. Zeit für ein Duell zweier Damen, Zeit auch für Sabine Lisicki. Am Donnerstag eröffnete die Berlinerin zum dritten Mal nacheinander den Spieltag der Bad Homburg Open. Ihre ersten beiden Showdowns um zwölf Uhr mittags auf dem Centre Court hatte die Berlinerin für sich entschieden. Das dritte Duell ging jedoch schief, die Französin Caroline Garcia erwies sich in der Mittagshitze von 30 Grad Celsius als die in entscheidenden Momenten einen Tick konstantere und ruhigere Tennisspielerin und gewann 6:3, 7:6 (9:7).

Trotzdem zeigte sich Lisicki ziemlich zufrieden: „Ich glaube, ich spiele wieder auf Top-100-Niveau.“ Erstmals seit viereinhalb Jahren erreichte sie das Viertelfinale eines WTA-Turniers und deutete an, dass sie nach 19-monatiger Verletzungspause auf gutem Weg ist, ihr Comeback erfolgreich zu gestalten: „Ich habe gute Matchpraxis und Selbstvertrauen gesammelt.“

An so manchem Zuschauer, der die Profitour offenbar weniger verfolgt als den Ligabetrieb in der hiesigen Region, war Lisickis Rückkehr nach einem Kreuzbandriss offenbar vorbeigegangen. „Ich wusste gar nicht, dass Lisicki noch spielt“, sagte eine Frau, während sie am Centre Court auf Einlass wartete. Ihr Begleiter belehrte sie, dass die Wimbledon-Finalteilnehmerin von 2013 schon wieder auf Weltranglistenplatz 804 stünde. „Damit würde sie in unsere Hessenligamannschaft passen“, erwiderte die Frau. Bei allem Respekt vor dem Spitzentennis in der Region: Sabine Lisicki spielt gewöhnlich in einer anderen Klasse.

Dort könnte sie bald wieder ankommen, wenn sie ihr Spiel auf dem geliebten Rasen auf andere Beläge ausweitet. Die Wildcards von den deutschen Turnierveranstaltern – in Berlin für die Qualifikation und in Bad Homburg fürs Hauptfeld – nutzte sie erfolgreich. Hatte sich Lisicki in der Vorwoche um 184 Plätze nach vorne geschoben, so wird sie dank des Bad Homburger Viertelfinaleinzugs einen größeren Sprung machen.

60 Weltranglistenpunkte nimmt die Berlinerin mit, rund doppelt so viel, wie sie seit ihrer Rückkehr vor zwei Monaten gesammelt hat. Die 32-Jährige wird am kommenden Montag wohl auf Weltranglistenplatz 499 geführt werden. „Punktesammeln steht an erster Stelle“, sagte Lisicki, die die Bad Homburger Siegprämie von 5000 Euro eher beiläufig mitnimmt.

Gegen Garcia, selbst monatelang von Fußbeschwerden geplagt, war mehr möglich. Doch bei Lisicki wechselten starke Schläge und Fehler. Dass sie keinen ihrer zwölf Breakbälle verwandeln konnte, erklärte Lisicki mit Garcias Stärke: „Ihre Aufschläge waren unfassbar gut.“

Ebenfalls gegen eine Französin verlor am Donnerstagabend Angelique Kerber. Die 34-Jährige, im Vorjahr Turniersiegerin in Bad Homburg, unterlag der stark aufspielenden Alizé Cornet 4:6, 6:2, 1:6. Kerber stemmte sich zwar mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Im dritten Satz aber musste sie aber ein frühes Break zum 0:2 und konnte den Rückstand nicht mehr aufholen. Cornet verwandelte nach 1:54 Stunden ihren zweiten Matchball und trifft nun auf Garcia, Kerber verließ den Platz mit hängendem Kopf.

Kerber ist in Wimbledon (ab 27. Juni) an Position 15 gesetzt, 2018 hatte sie das Turnier im Londoner Südwesten gewonnen. Lisicki, 2013 Finalistin im All England Club, ist nicht dabei. Ihren letzten Auftritt in Wimbledon hatte sie 2017, in den beiden Jahren darauf verlor sie in der Qualifikation.