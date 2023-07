Aktualisiert am

So radikal könnte sich Tennis verändern

„Eine Frage des Alters“ : So radikal könnte sich Tennis verändern

Wer schaut sich stundenlang ein Tennismatch in Wimbledon an? Junge Menschen nicht mehr, sagt Startrainer Patrick Mouratoglou im Interview. Das Spiel soll künftig kurz, knackig und voller Action wie ein Videospiel sein.

Zeigt Patrick Mouratoglus Projekt bislang die kalte Schulter: Tennis-Star Novak Djokovic, hier in Wimbledon Bild: Reuters

Herr Mouratoglou, in Wimbledon läuft gerade das berühmteste Tennisturnier der Welt. Die Spieler lieben es, die Zuschauer lieben es. Wirtschaftlich ist es Jahr für Jahr ein gewaltiger Erfolg. Sie sagen trotzdem, dass sich Tennis dringend verändern muss. Im September veranstalten sie in Frankfurt ein Tennisturnier in einem radikal anderen Wettkampfformat: Ultimate Tennis Showdown, kurz UTS. Warum muss Tennis überhaupt gerettet werden?

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Schon seit etlichen Jahren gibt es unzählige Studien, die alle dasselbe belegen: Im Schnitt ist der Tennisfan relativ alt. Und er wird jedes Jahr um ein Jahr älter. Bei 61 Jahren sind wir im Moment. Doch der Wert steigt kontinuierlich. Es gibt also im Prinzip ein Todesdatum für den Tennissport – zumindest wenn es uns nicht gelingt, wieder mehr junge Zuschauer zu rekrutieren.