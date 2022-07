Aktualisiert am

Rafael Nadals Aus in Wimbledon : „Ich habe nie vom Grand Slam geträumt“

Schon am Donnerstag hat Rafael Nadal große Probleme beim Training. Kurz darauf sagt er das Halbfinale gegen Nick Kyrgios ab. Doch der Spanier blickt trotz aller Schmerzen wieder nach vorne.

Gewohnt zurückhaltend und bescheiden hatte Nick Kyrgios sein anstehendes Halbfinale in Wimbledon gegen Rafael Nadal eingeordnet. „Das wird das meist gesehene Match aller Zeiten“, hatte der Australier prognostiziert. Historisch wurde es dann zwar auch, allerdings ganz anders als gedacht. Als erster Spieler in der Profiära zog Kyrgios nämlich kampflos in das Finale gegen den Serben Novak Djokovic ein.

Peter Penders Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Die große Show zwischen dem Australier mit dem denkbar schlechten Image und dem „unkaputtbaren“ Spanier, dem anerkannten König der Schmerzen, war am späten Donnerstag Abend abgesagt worden. Ein sieben Millimeter langer Riss in der Bauchmuskulatur hatte Nadal nach zuvor 19 Siegen nacheinander in den bisherigen Grand-Slam-Turnieren des Jahres ausgebremst.

Verspätung beim Training

„Ich bin nicht in der Verfassung, hier noch ein oder sogar zwei Spiele zu gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Verletzung verschlimmert, wäre sehr groß gewesen“, sagte Nadal. Sie wäre nicht nur sehr groß gewesen – es wäre nicht zu verhindern gewesen.

Eine Ahnung, dass es nichts werden könnte mit diesem aufsehenerregenden Halbfinale, hatte man schon am Donnerstag Nachmittag bekommen können, als der Spanier mit fast 90-minütiger Verspätung doch noch zum Training erschienen war und sichtlich eingeschränkt ein leichtes Schlagtraining absolviert hatte. Spätestens bei der Aufschlagbewegung war Schluss gewesen, nicht einmal der sehr vorsichtige Aufschlag, mit dem Nadal es über weite Phasen seines Viertelfinales gegen den Amerikaner Taylor Fritz geschafft hatte, die Partie trotzdem noch siegreich zu beenden, war noch drin gewesen.

Am Mittwoch hatten Vater Sebastian und Schwester Maria vergeblich versucht, ihn zum Aufhören zu bewegen. „Ich hasse es, mitten in einem Match aufzuhören“, sagte Nadal.

Seinem Rückzug war sofort die Diskussion gefolgt, ob sein unterlegener Viertelfinalgegner nicht stattdessen im Semifinale gegen Kyrgios antreten sollte. Immerhin kosten Tickets für den Halbfinaltag auf dem Centre Court ab umgerechnet 230 Euro aufwärts, doch der Gedanke, dass ein Spieler das Turnier gewinnen könnte, der im Viertelfinale schon ausgeschieden war, schreckte – abgesehen von organisatorischen Fragen – selbst die Akteure.

Kein Grand Slam

„Wenn ich gegen Nadal nicht gewinnen kann, habe ich das Halbfinale auch nicht verdient“, teilte Fritz mit. Und als kleiner Ersatz wurde für die Zuschauer ein Damendoppel-Halbfinale vor dem Männer-Halbfinale angesetzt.

Für Nadal bedeutete der Rückzug das Ende der Möglichkeit von einem Grand Slam, dem Gewinn der vier großen Turniere in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York. „Ich habe davon nie geträumt,“, sagt der Spanier – möglicherweise muss er sich ohnehin eher damit beschäftigen, wie lange sein Körper die Strapazen noch mitmacht und nicht, wie viele große Turniere er noch gewinnen kann.

In Melbourne war er nach längerer Verletzungspause zurückgekehrt und hatte ein triumphales Comeback gefeiert, in Paris siegte er trotz seiner Schmerzen im Fußgelenk. Die degenerative Erkrankung, die ihn seit Jahren plagt, schien einen Start in Wimbledon unmöglich zu machen, aber eine neue Radiofrequenztherapie sorgte offenbar für schnelle Linderung. „Ich bin es zwar gewohnt, mit Schmerzen zu spielen, aber diesmal war es unmöglich“, sagte Nadal.

Aber auch das nur für kurze Zeit – schon in der nächsten Woche will er wieder ins leichte Schlagtraining einsteigen und nur die Aufschläge erst einmal weglassen. Dann soll auch die Enttäuschung verschwunden sein: „Es ist schade, weil ich glaube, ich hätte hier eine Chance gehabt.“