Tennis-Klassiker : Endlich wieder Wimbledon

Der Brausekopf aus New York gewinnt: John McEnroe 1981 in Wimbledon nach dem Finale gegen Björn Borg Bild: Picture-Alliance

Das bekannteste Tennisturnier ist zurück – in einem Jahr mit besonderer Zahl. In all den Jahren, die mit einer eins endeten, ereignete sich auf dem Rasen im All England Club Unvergessenes.