Montag, 13.30 Uhr, Centre Court

Jubel brandet auf. Das erste Mal in diesem Jahr im berühmtesten Tennisstadion der Welt. Es gibt größere, es gibt lautere, es gibt baulich imposantere Arenen in der Welt dieses Sports. Es gibt aber keine, die von einer derart mythischen Aura umgeben ist. Der Centre Court von Wimbledon ist ein Ort, der aufgeladen wurde mit so vielen Geschichten, so vielen Momenten, so vielen Emotionen. Boris Becker nennt ihn sein Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer, auf dessen Sofa 15.000 Menschen Platz nehmen können.

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Soeben hat Novak Djokovic den Platz betreten. Er hat hier im vergangenen Jahr das Turnier gewonnen. Deshalb spielt er nun das Eröffnungsmatch auf dem Centre Court. Das ist Tradition in Wimbledon. Eine von so vielen. Fünf Minuten später verstummt das tosende Gemurmel auf den Rängen schlagartig. Stille kehrt ein. Die Spieler stehen bereit. „Novak Djokovic to serve“, sagt der Stuhlschiedsrichter mit sonorer Stimme. Und Novak Djokovic serviert.

Ein Tennismatch auf einem der großen Courts dieser Welt ist ein atmosphärisches Auf und Ab. Wohl bei keiner anderen Sportveranstaltung wechseln Laut und Leise so abrupt und so häufig. In einem Moment reißt ein spektakulärer Ballwechsel die Zuschauer von ihren Sitzen. Im nächsten Moment ist es totenstill. Die Spieler sollen nicht bei ihrem Aufschlag gestört werden. „Shhhhhht“, zischt sich das Publikum regelmäßig selbst zu. „Quiet, please“, bittet der Schiedsrichter. Erst wenn es ruhig ist, geht es weiter.

Montag, 15.37 Uhr, Court Nummer 5

Wenn der Centre Court das Wohnzimmer von Wimbledon ist, sind die Plätze vier bis elf das Treppenhaus. Im Schachbrettmuster liegen sie direkt hinter der gewaltigen Arena beieinander. Eine größere Tribüne hat keiner von ihnen. Stattdessen steht an den Seiten jeweils eine Reihe brauner Holzbänke. Weil sich dahinter dann meist noch zwei Reihen Zuschauer stellen, werden die nur rund drei Meter breiten Gänge zwischen den Plätzen noch enger, als sie ohnehin schon sind. Das Ergebnis ist ein permanentes Gedränge und viel Bewegung zwischen den Courts. Das wichtigste Tennisturnier der Welt wirkt hier wie eine gut besuchte Vereinsmeisterschaft.

In der gleißenden Nachmittagssonne spielt der Nürnberger Maximilian Marterer auf Court Nummer 5 gegen den Kroaten Borna Gojo. Ein paar Meter rechts von ihm, auf Nummer vier, duellieren sich zwei Franzosen, ein paar Meter links zwei Südamerikaner. Als Marterer gerade den Ball nach oben wirft, brüllt drüben jemand: „Bravo! C’est magnifique!“ Als er gerade in einem Vorhandduell gefesselt ist, ruft jemand von der anderen Seite: „Vamos, Tomas!“

Auf den Außenplätzen in Wimbledon teilen Zuschauer und Spieler ihr Erlebnis auf besondere Art und Weise. Wenn eine Windböe über den Platz fegt und die Flugkurve des Balls verändert, spüren das auch die Zuschauer auf der Haut. Wenn Marterers Trainer seinem Schützling Kommandos zuraunt („Beine“, „Klappen“, „Attacke“), hören sie das. Wenn ein Ball besonders knapp über die Netzkante saust, sehen sie es. Tennisschauen ist hier ein multisensorisches Ereignis. Spieler und Zuschauer sind sich nicht nur räumlich nahe.