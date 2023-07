Alexander Zverev zieht in Wimbledon souverän in die zweite Runde ein. Zuvor hatte Deutschlands bester Tennisspieler lange auf sein erstes Match warten müssen.

Die Kleidervorschriften in Wimbledon gehören zu den vielen liebgewonnenen Traditionen bei diesem so altehrwürdigen wie auch ein bisschen schrulligen Turnier. Nur hier, im exklusiven All England Lawn Tennis Club in Süden Londons, wo Tennisspielen immer auch ein ästhetisches Erlebnis ist, ist der „weiße Sport“ noch wirklich weiß. Dass seit diesem Jahr Spielerinnen auf ihren eigenen Wunsch hin zumindest bei ihrer Unterwäsche auch dunklere Farben wählen dürfen, ist zwar so sinnvoll wie pragmatisch. Ansonsten aber sind die Regelhüter wenig kompromissbereit.

Wer auf Alexander Zverevs Shirt am Donnerstag die indische Gottheit entdecken wollte, die dort prangte, musste deshalb ganz genau hingucken. Die feinen weißen Linien, die sich kunstvoll zu der Figur verschlangen, waren schließlich ebenso weiß wie der ganze Rest des Outfits. Göttlichen Beistand allerdings brauchte Deutschlands bester Tennisspieler bei seinem am Ende zwar hart erkämpften, aber doch ungefährdeten Erfolg gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer auch nicht wirklich. 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) gewann Zverev und benötigte dafür etwas mehr als zwei Stunden.

Es verrät schon eine ganze Menge darüber, wie die ersten Tage in Wimbledon verlaufen sind, dass Zverev nun am vierten Turniertag zum ersten Mal überhaupt auf dem Platz stand. Der „britische Sommer“, dieser unkalkulierbare Mix aus Sonne, Wolken und immer wieder Regen hatte den Spielplan kräftig durcheinandergewirbelt. Zverev gehörte zu den Spielern, die davon am meisten betroffen waren. Sein Match war erst am Dienstag, dann am Mittwoch mehrfach verschoben worden. „Ich war darauf vorbereitet, erst Samstag nächste Woche ins Turnier zu starten“, meinte er jetzt scherzhaft. Gelächter im Publikum.

Die Wartezeit war für Zverev immerhin mit einer Art sozialem Aufstieg verbunden gewesen. Eigentlich gehört der 26-Jährige, der nach seiner langen Verletzungspause aufgrund mehrerer Bänderrisse derzeit nur noch die Nummer 21 der Weltrangliste ist, diesmal nicht zu den großen Favoriten in Wimbledon. Sein Match gegen Brouwer war deshalb auch ursprünglich auf dem relativ kleinen Court Nr. 3 angesetzt gewesen. Am Mittwoch wäre er dann schon auf den mittelgroßen Court Nr. 2 gezogen. Am Donnerstag standen sich Brouwer und er nun auf dem Court Nr. 1 gegenüber. Mehr als Zehntausend Zuschauer sahen dort zu.

„Es werden harte Tage für mich“

„Ich bin einfach froh, wieder hier zu sein. Es war keine einfache Zeit für mich“, sagte Zverev nach dem Match. „Ich spiele zwar seit Januar, bin aber erst seit Anfang Mai schmerzfrei.“ Nach den Verzögerungen an den ersten Tagen muss er sich nun auf ein volles Programm einstellen. Sein zweites Match gegen den Japaner Yosuke Watanuki, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, steht für diesen Freitag auf dem Plan. „Es werden harte Tage für mich“, sagte er und schränkte direkt ein: „Also, natürlich nur wenn das Wetter jetzt hält.“

Danach immerhin sah es am Donnerstag aus. Mit Brouwer duellierte sich Zverev bei strahlendem Sonnenschein. Sein Spiel zog er dabei so seriös wie glanzlos durch. Am Ende war ihm zwar lediglich ein einziges Break im ersten Satz geglückt, aber seinen Aufschlag hatte er kein einziges Mal abgeben müssen. Dass er in den Tiebreaks dann sein Niveau halten konnte, während dem unerfahrenen Gegner die Nervosität anzumerken war, reichte letztlich für einen souveränen Dreisatzerfolg.

Weil das Match eine ziemlich nüchterne Angelegenheit war, war das eigentliche Highlight der Partie ein kleines Kunststückchen im dritten Satz. Als nach einem Aufschlagfehler der Ball in hohem Bogen zu ihm zurückflog, lenkte ihn Zverev mit einer einzigen Bewegung elegant aus der Luft in seine Hosentasche. Dafür gab es mehr Applaus als für alle Punktgewinne davor und danach. Tennis in Wimbledon, das soll eben auch immer ein ästhetisches Erlebnis sein.

Vor Zverev hatten in Wimbledon am Donnerstag bereits zwei andere deutsche Profis die nächste Runde erreicht. Jule Niemeier, die im vergangenen Jahr bis ins Viertelfinale vorgestoßen war, schlug in ihrem Auftaktmatch etwas überraschend die tschechische French-Open-Finalistin Karolina Muchova 6:4, 5:7, 6:1. Qualifikant Maximilian Marterer steht nach seinem 7:5, 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Amerikaner Michael Mmoh sogar schon in der dritten Runde.