Der Begriff des „Lucky Loser“ ist im Tennis nur bedingt positiv besetzt. Schließlich impliziert er, dass ein Spieler eigentlich schon ausgeschieden war. Nur das Glück, vom Ausfall eines anderen zu profitieren, hat ihn in das Hauptfeld des Turniers gebracht. Verwendet wird der Ausdruck deshalb meistens, um ein Gefälle deutlich zu machen. Etwa: Der deutsche Topspieler Alexander Zverev hat am Freitagnachmittag in Wimbledon gegen den Japaner Yosuke Watanuki gespielt – gegen einen „Lucky Loser“, einen glücklichen Verlierer.

Dass gerade diese Spieler dazu neigen, die unverhoffte Gelegenheit mit viel Elan zu ergreifen, diese Erfahrung haben im Profitennis schon viele Favoriten machen müssen. Zumal, wenn sie es mit einem eher Unbekannten zu tun bekommen. Zverev zum Beispiel hatte über Watanukis Spiel vor ihrem Duell in der zweiten Runde von Wimbledon wenig Informationen. „Ich muss sagen, er hat mich wirklich überrascht.“, sagte er dann nach dem Match. „Wie schnell und hart er serviert hat.“ 6:4, 5:7, 6:2, 6:2 gewann Zverev aber trotzdem.

Zur Geschichte dieses Matches gehörte am Ende auch eine Episode aus der Anfangsphase des zweiten Satzes. Zverev hatte, offenbar im Zorn über sein eigenes Spiel, vor sich hin geflucht. Eine Linienrichterin verpetzte ihn beim Stuhlschiedsrichter. Verwarnung wegen „audible obscenity“, hörbarer Obszönität. Das brachte Zverev nur noch mehr auf die Palme. Sie solle sich nicht „wichtiger nehmen, als sie ist“ motzte er, sodass jeder im Stadion es hören konnte.

Zverevs nächster Gegner ist nun Matteo Berrettini. Der Italiener stand hier 2021 im Endspiel, war mehreren Verletzungspausen aber in diesem Jahr nicht in Form gekommen. Doch schon vor dem Turnierbeginn warnte Zverev, der mit Berrettini trainiert hatte: „Der haut die Bälle schon wieder drei Zentimeter übers Netz. Der ist richtig gut drauf.“ Am Freitag schlug Berrettini den an Position 15 gesetzten Australier Alex de Minaur 6:3, 6:4, 6:4.

Auf Wiedersehen, deutsche Frauen

Es gibt im Tennis die alte Weisheit, dass man ein Match nicht gewinnen, sondern lediglich dafür Sorge tragen muss, dass es der Gegner oder die Gegnerin verliert. An manchen Tagen reicht es demnach, zwar nicht gut zu spielen, aber doch besser als das jeweilige Gegenüber. Die Ungarin Dalma Galfi hat am Freitagvormittag in Wimbledon nicht besonders gut gespielt. Sie hat aber ein klein bisschen besser gespielt als die Deutsche Jule Niemeier. Galfi steht deshalb nun in der dritten Runde. Und Niemeier ist deshalb nach einem 6:4, 6:7, 1:6 wie auch alle anderen deutschen Spielerinnen ausgeschieden.

Nachdem der typisch britische Regen an den ersten Turniertagen für viele Verzögerungen gesorgt hatte, stand am Freitag keine einzige Wolke am Himmel. Schon um elf Uhr morgens brannte die Sonne unerbittlich auf die Rasenplätze. Im Luftraum über dem Court Nr. elf, einem der im Schachbrettmuster angelegten Außenplätze des All England Lawn Tennis Club, war Hochbetrieb.

Käfer, Flugameisen und allerhand sonstiges Getier flogen umher. Und irgendwie flatterhaft wirkte von Beginn an auch Niemeier. Schon nach dem ersten Satz hatte sie 19 sogenannter „unforced errors“, ungezwungene Fehler also, gemacht. Nach dem zweien Satz waren es 37, am Ende 55. Selbst davon, dass ihre Gegnerin auf dem Weg zum Netz ausrutschte und danach körperlich nicht mehr auf der Höhe schien, konnte Jule Niemeier letztlich nicht profitieren.

Im vergangenen Jahr hatte die Dortmunderin in Wimbledon in den ersten Runden eine ungeahnte Wucht entwickelt. Sie hatte gespielt, wie eine Spielerin, die gerade erst entdeckt hat, dass sie gegen jede Gegnerin der Welt gewinnen kann. Seit diesem Lauf, der sie bis in ein deutsches Viertelfinale gegen Tatjana Maria geführt hatte, tut sich die 23-Jährige aber schwer. Sie spielt nun wie eine Spielerin, die befürchtet, dass sie gegen jede Gegnerin dieser Welt verlieren kann.

Nach Niemeiers Aus stehen in Wimbledon diesmal keine deutschen Spielerinnen in der dritten Runde. Nur zwei Minuten nach ihr hatte nämlich auch Tamara Korpatsch ihr Zweitrundenmatch gegen die Serbin Natalija Stevanović 5:7, 5:7 verloren. Bei den Männern ist nur noch Zverev dabei. Maximilian Marterer verlor am Freitag sein Drittrundenmatch gegen den Kasachen Alexander Bublik in drei Sätzen.