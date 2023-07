Ausgeschieden und ausgepfiffen: Viktoria Asarenka in Wimbledon Bild: AP

Normalerweise hätte es hier allein um ein Tennismatch gehen können. Um ein Match zweier Mütter, die sich in Wimbledon ein packendes Duell lieferten. Und wahrscheinlich wäre es dann am Rande auch um Tickets für das Konzert von Popstar Harry Styles gegangen. Die hatte die Ukrainerin Jelina Switolina nämlich verkaufen müssen, weil sie im Turnier so unerwartet ins Viertelfinale gekommen ist, eine dieser schönen Anekdoten von den überraschenden Wendungen des Sports.

Stattdessen geht es wieder einmal um den Krieg. Um den Krieg, den Russland mit Hilfe von Belarus gegen die Ukraine führt. Es geht darum, was der mit den Athletinnen und Athleten dieser Länder macht, die im Wettkampf trotzdem aufeinandertreffen.