Auf dem Weg zum Titel? : Angelique Kerber im Halbfinale von Wimbledon

Angelique Kerber spielt sich in Wimbledon in einen Rausch. Im Viertelfinale lässt sie auch der Tschechin Muchova keine Chance. Zur Wiederholung ihres Triumphs von 2018 fehlen nur noch zwei Siege.

Treffsicher: Angelique Kerber hat sich in Wimbledon in einen Rausch gespielt. Bild: AFP

Und noch ein Schritt in Richtung Renaissance. Souverän und ohne jeden Zweifel gewann Angelique Kerber Dienstagnachmittag in Wimbledon das fünfte Spiel der Championships 2021. Es gab so gut wie keinen Moment, in dem der Sieg (6:2, 6:3) gegen Karolina Muchova in Gefahr zu sein schien, und was immer die Tschechin probierte, es führte nur selten zum Ziel.

Am Ort ihres größten Erfolges landete Kerber damit zum vierten Mal nach 2012, 2016 und 2018 im Halbfinale des berühmtesten Tennisturniers der Welt, in dem sie nun am Donnerstag gegen die aktuelle Nummer eins des Frauentennis, Ashleigh Barty, oder gegen Ajla Tomljanovic spielen wird, beide aus Australien. Im zweiten Halbfinale werden sich Aryna Sabalenka, Nummer zwei des Turniers, und die Tschechin Karolina Pliskova gegenüberstehen.

Nach gut einer Woche und fünf Spielen gibt es immer noch Momente, in denen man sich die Augen reibt und beim Gedanken erwischt: Wo, um alles in der Welt, war Angelique Kerber in den vergangenen Monaten und auch 2020 unterwegs? In einer Zeit des Zweifelns und erfolgloser Versuche, die Form früherer Jahre wiederzufinden. Wie einer Zauberkiste entstiegen spielt sie jetzt wieder wie bei ihrem größten Erfolg, dem Sieg im Finale gegen Serena Williams vor drei Jahren, oder zumindest fast so gut.

Gegen Muchova ging sie früh in Führung, baute die Führung zügig aus und gab der Tschechin mehr Aufgaben, als die lösen konnte. Auf der Einbahnstraße zum Sieg hielt sie nur ein paarmal ganz kurz an, nahm aber gleich wieder Tempo auf, und der Abstand zu Muchova wurde auch dann nicht kleiner, als sie zu Beginn des zweiten Satzes zum einzigen Mal ein Aufschlagspiel verlor. Mit dem zweiten Matchball machte sie die Sache klar. Hinterher ließ sie die Zuschauer auf dem Centre-Court wissen, sie habe jeden Moment genossen, und genauso hatte es auch ausgesehen.

Mehr zum Thema 1/

Der Centre-Court war zum ersten Mal ausverkauft, die Stadt London hatte nach guten Erfahrungen mit der ersten Woche des Turniers grünes Licht für ein volles Haus gegeben, und genauso soll es bis zum letzten Finale am Sonntagnachmittag auch weitergehen.