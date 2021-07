Barty gegen Plišková : Die Überraschung im Wimbledon-Finale

Karolina Plišková redete schnell. So schnell sogar, dass ihr zwischenzeitlich die Luft ausging. In heller Aufregung über ihren ersten Einzug ins Endspiel von Wimbledon hätte die tschechische Tennisspielerin offenbar beinahe das Atmen vergessen. Zwei-, dreimal musste sie kräftig durchschnaufen, ihre kleine Siegeransprache auf dem Centre Court geriet ins Stocken, ehe sie doch noch verkünden konnte: „Ich bin einfach nur so glücklich, im Finale zu stehen.“ Sie trifft dort an diesem Samstag (15.00 Uhr bei Sky) auf Ashleigh Barty.

Plišková, 29 Jahre alt, hatte in der jüngeren Vergangenheit schon oft zu den Sieganwärterinnen bei den vier großen Tennisturnieren gehört. 2016 stand sie im Finale der US Open, verlor aber gegen Angelique Kerber, ein Jahr später führte sie für mehrere Wochen die Weltrangliste an. Doch der Wunsch nach einem Grand-Slam-Titel blieb unerfüllt. Im Gegenteil: Im Coronajahr 2020 erreichte sie bei den Majors nicht einmal mehr die zweite Woche. Es schien, als brächte diese hervorragende Tennisspielerin einfach nicht die Qualität mit, im entscheidenden Moment ihr vollständiges Können abzurufen.