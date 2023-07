Im vergangenen Jahr mit Gipsarm, in diesem Jahr mit Goldpokal in London: Vondrousova Bild: dpa

Der Sport liebt seine Märchen. Die Sommermärchen, die Wintermärchen, die Geschichten von großen Außenseitern und Triumphen aus dem Nichts. Geschichten also wie die vom Wimbledonsieg der Marketa Vondrousova, im vergangenen Jahr mit Gipsarm, in diesem Jahr mit Goldpokal in London. Als Nummer 42 der Weltrangliste war die Tschechin gestartet. Nun ist sie die erste ungesetzte Siegerin beim ältesten Tennisturnier der Welt. Was bei alledem jedoch leicht vergessen wird: wie grausam Märchen manchmal doch sind.

In Wimbledon zum Beispiel war die herzzerreißend schöne Geschichte der Marketa Vondrousova zugleich die herzzerreißend traurige der Ons Jabeur. Zum dritten Mal hat die Tunesierin nun in einem Finale den ersten Grand-Slam-Titel für eine Afrikanerin verpasst. Zum zweiten Mal hintereinander geschah das in Wimbledon, an einem Ort also, wo besondere Siege noch besonderer und bittere Niederlagen noch bitterer sind.

Und so sanken nach dem Matchball, der ein wechselhaftes, aber letztlich trotzdem einseitiges Duell 6:4, 6:4 beendete, gleich zwei Spielerinnen schluchzend in sich zusammen. Die eine, Vondrousova, vor Glück weinend auf dem Rasen. Die andere, Jabeur, wie ein Häufchen Elend auf ihrem Stuhl am Rand. „Die schmerzhafteste Niederlage meiner Karriere“ sei das heute, rief sie dem Publikum auf dem Centre Court wenig später mit Tränen in den Augen zu. „Aber man kann die Dinge nicht erzwingen. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein.“

Eine Topspielerin nach der anderen

Statt Jabeurs Geschichte erzählt man sich in Wimbledon nun also die von Vondrousova. Statt von dem tunesischen Mädchen, das in einem Land ohne Tennisprofis zum Tennisprofi wurde, geht es um eine Spielerin, die einem Land mit erstaunlich großer Anzahl an Tennisprofis den nächsten großen Triumph beschert. Es ist kein Geheimnis, dass Tschechien schon seit Jahren eine Topspielerin nach der anderen hervorbringt. Doch in diesem Jahr sticht die Dominanz mal wieder ganz besonders ins Auge. Schon bei den French Open hatte mit Karolina Muchova eine von ihnen im Finale gestanden. Vondrousova machte es in Wimbledon nun sogar noch besser. Von den acht Jahresbesten, die am Ende der Saison das prestigeträchtige Abschlussturnier bestreiten dürfen, wären nach derzeitigem Stand vier Tschechinnen. In der Weltrangliste stehen sie alle unter den Top 20.

Doch nicht nur deshalb ist Vondrousovas großer Coup auf dem Centre Court wohl am Ende nicht ganz so überraschend, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Klasse der 24-Jährigen war nämlich schon häufiger aufgeblitzt. 2019 stand sie bei den French Open schon einmal in einem Grand-Slam-Finale. Danach bremsten sie Verletzungen. 2021 gewann sie bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille. Doch wieder bremsten sie Verletzungen. Und wäre nicht unter anderem jene Operation am Handgelenk nötig gewesen, wegen der sie das Wimbledonturnier im Vorjahr nur als Touristin mit Gipsverband verfolgt hatte, womöglich hätte Vondrousova schon früher als am Samstag einen der großen Titel des Tennis gewonnen.

Es gibt natürlich trotzdem noch immer genügend märchenhafte Elemente in der Geschichte von Vondrousovas Wimbledonsieg. Die Episode von ihrem Ausrüster Nike zum Beispiel, der sie während der jüngsten Verletzungspause fallen ließ und den Vertrag nicht verlängerte. Oder von ihrem Trainer, der vor dem Turnier mit ihr wettete, sich gemeinsam mit ihr ein Tattoo stechen zu lassen, sollte sie eines Tages einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Und der nun selbst überrascht war, dass er dieses Versprechen so schnell schon würde halten müssen.

Dazu gibt es nette Nebenhandlungen wie die von ihrem Ehemann. Der sollte eigentlich daheim auf die Katze aufpassen, bis Vondrousova ausgeschieden war. Erst zum Finale organisierte sich das Paar eine Katzensitterin und er reiste nach London. Nun konnten sie gemeinsam und mit Grand-Slam-Pokal in den ersten Hochzeitstag an diesem Sonntag hineinfeiern.

Es liegt nun an Vondrousova zu zeigen, ob das Märchen von Wimbledon schon das Happy End der Geschichte oder erst ihr Anfang ist. Spielerinnen, denen nach ihrem ersten Grand-Slam-Triumph eine große Zukunft vorhergesagt wurde, gab es in der jüngeren Vergangenheit viele. Doch nur wenige von ihnen spielten danach noch einmal um die großen Titel der Tenniswelt mit.

Die letzten zehn Ausgaben des Wimbledonturniers brachten neun verschiedene Siegerinnen hervor. Seit Serena Williams vor sechs Jahren bei den Australian Open ihren 23. und letzten Grand-Slam-Titel gewann, gab es 16 Champions aus 14 Nationen. Nur vier von ihnen gewannen mehr als ein Turnier. Diese Fluktuation zeigt, wie schwer es ist, große Erfolge zu bestätigen. An die Spitze zu kommen ist schwer, dort zu bleiben, noch viel mehr.

Und so steckt im großen Sammelband der Märchen zwischen den Zeilen auch eine Wahrheit, die das Frauentennis als Ganzes ziemlich schmerzt. Eine Wahrheit, die außerdem ungerecht erscheint gegenüber strahlenden Siegerinnen wie Vondrousova. Schließlich haben sie nichts anderes gemacht, als sich mit herausragenden Leistungen einen großen Sieg zu verdienen.

Doch es stimmt zwar, dass Abwechslung selten etwas Schlechtes ist und dass die Weltspitze im Frauentennis selten so dicht beieinander war wie in den vergangenen Jahren. Eines aber stimmt nun mal auch: Wenn man eine Geschichte zu oft erzählt, wird sie irgendwann langweilig. Und sei es eines dieser schönen Märchen, die der Sport eigentlich so liebt.