Ein Mann mit Hut ist in Wim­bledon erst einmal nichts Ungewöhnliches. Im vornehmen All England Lawn Tennis Club sind sie bekanntlich Traditionalisten, und das gilt eben auch für die Kopfbe­deckungen. Das weiß-grüne Angler­hütchen, mit dem Carlos Alcaraz dieser Tage über die Anlage schlendert, sticht dann aber doch ins Auge. Denn man tritt dem Spanier wahrscheinlich nicht einmal zu nahe, wenn man feststellt, dass er damit eher an einen Touristen auf dem Weg zum Badestrand erinnert als an einen Tennisprofi auf dem Weg ins Halbfinale des berühmtesten Tennisturniers der Welt.

„Image is everything“, hat der große Andre Agassi Anfang der 1990er mal in einem Werbespot gesagt. Damals war er noch ein junger Tennisrebell mit wilder Haarmähne und abgeschnittener Jeanshose auf dem Court. Den Spruch hat Agassi später bitterlich bereut, in Jahren ausbleibenden Erfolgs wurde er ihm immer wieder vorgehalten. Doch ein Fünkchen Wahrheit steckte schon darin. Denn Image mag vielleicht nicht alles sein, manchmal aber eben doch eine ganze Menge.