In einem spektakulären Finale bezwingt Carlos Alcaraz den Dauersieger von Wimbledon, Novak Djokovic. Die internationale Presse verneigt sich vor dem 20-jährigen neuen Star des Herrentennis.

Im Alter von 20 Jahren triumphiert Carlos Alcaraz in Wimbledon. Bild: dpa

Der Spanier Carlos Alcaraz hat erstmals den Rasentennis-Klassiker in Wimbledon gewonnen und mit einem Fünf-Satz-Erfolg den achten Triumph von Novak Djokovic verhindert.

Dazu schreibt die internationale Presse:

England

The Sun: „King Carlos – Carlos Alcaraz beendet Novak Djokovics zehnjährige Centre-Court-Herrschaft in einem epischen Fünf-Satz-Wimbledon-Finale. Vor zwei zukünftigen Monarchen (Prinz William und Prinz George) wurde der König von Wimbledon spektakulär entthront.“

Daily Mail: „Dies war Novak Djokovic gegen die Welt, und Carlos Alcaraz' seismischer Sieg könnte die Morgenröte einer neuen Ära ankündigen. Dies fühlte sich an wie der Tag, an dem wir den Serben alt werden sahen.“

Guardian: „Carlos Alcaraz schlägt Novak Djokovic und gewinnt den Wimbledon-Titel in einem Finale für die Ewigkeit.“

Spanien

As: „Im Tennis gibt es umwälzende Siege, die das Panorama brutal verändern. Dies ist der Fall bei dem, den Carlos Alcaraz am Sonntag gegen Novak Djokovic erzielte, den Mann der 23 Grand-Slam-Titel.“

Marca: „Carlos Alcaraz macht Schluss mit dem unbesiegbaren Djokovic und krönt sich in Wimbledon zum 'Big One' des Tennis.“

El Mundo Deportivo: „Carlos Alcaraz ist der neue Champion von Wimbledon. Eine Heldentat, die nur für einen Auserwählten erreichbar war, wie diesen aus Murcia, der mit 20 Jahren Geschichte schrieb als der Tennisspieler der einen Novak Djokovic entthronte, der sich in den vier vorherigen Ausgaben unantastbar gezeigt hatte.“

Italien

Corriere dello Sport: „Alcaraz ist der Tyson des Tennis.“

Gazzetta dello Sport: „Wimbledon feiert einen neuen spanischen König, Carlos Alcaraz, der den Lauf von Novak Djokovic stoppt.“

Tuttosport: „Alcaraz neuer König von Wimbledon. Djokovic, geschlagen in fünf Sätzen, dankt ab.“

Frankreich

L'Équipe: „Am Ende eines intensiven und wechselhaften Matches hat der 20-jährige Weltranglistenerste Carlos Alcaraz seinen zweiten Grand-Slam-Titel geholt und seinen verrücktesten Traum erfüllt, indem er im fünften Satz den Hausherrn und siebenfachen Wimbledon-Gewinner Novak Djokovic vom Sockel stürzte.“

Österreich

Kronen Zeitung: „Carlos Alcaraz entthront Novak Djokovic. Nach Boris Becker und Björn Borg ist Alcaraz nun der drittjüngste Wimbledon-Sieger im Männer-Einzel.“

Kurier: „Irgendwie war es vor den Augen von Prinz William eine Majestätsbeleidigung, was sich an diesem Sonntag auf dem ehrwürdigen Rasen von Wimbledon abspielte. 34 Spiele lang gab es keinen, der Novak Djokovic in die Knie zwingen konnte.“

Schweiz

Blick: „Die Sportwelt verneigt sich vor dem neuen Rasenkönig.“

Tages Anzeiger: „Zum Glück gibt es Carlos Alcaraz! Der 20-jährige Spanier besiegt Novak Djokovic in einem epischen Final in fünf Sätzen. Seine Spielfreude und seine Unbeschwertheit tun dem Tennis gut.“

Serbien

Blic: „Djokovic-Alcaraz 23:2 (Grand-Slam-Titel) - gehen wir weiter, Nole! Revanche bei den US Open. Der Spanier feiert ein 3:2 in phantastischem Finale.“

Politika: „Djokovic-Niederlage in gigantischem Finale“