Mit ihren Ideen prägt Angelique Kerber das Tennisturnier in Bad Homburg. Die Grand-Slam-Siegerin will sich in diesem Jahr noch stärker einbringen – und plant längst ihr Comeback auf dem Tennisplatz.

Ein paar Ballwechsel auf dem saftigen Grün des Center Courts wollte sich Angelique Kerber auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen. Rasentennis hat für sie noch immer einen besonderen Reiz. Bevor an diesem Sonntag das Bad Homburger Tennisturnier startet, testete die Wimbledonsiegerin von 2018 deshalb schon einmal die Qualität der Rasenplätze auf der Anlage im Kurpark. „Ein schönes Gefühl“, sagte sie der F.A.S. anschließend. „Wobei ich sofort gemerkt habe, wie sehr ich es vermisst habe.“

Es war Kerbers erster Kontakt mit ihrem liebsten Tennis-Untergrund, seit sie vor einem Jahr in Wimbledon in Runde drei ausgeschieden war. Im Frühjahr ist sie erstmals Mutter geworden, hat ihre Karriere derzeit unterbrochen. Seitdem ist vieles anders im Leben der 35-Jährigen.

„Spannende Zeiten“

Der durch­organisierte Alltag als Profi ist erst einmal vorbei, das Leben mit Baby erfordert Improvisation. „Man lernt in dieser Phase auch unheimlich viel über sich selbst, entdeckt neue Seiten“, sagte sie dazu in einem Interview mit dem Bad Homburger Turniermagazin: „Es sind schon spannende Zeiten.“

Bei der dritten Auflage des WTA-Events in der hessischen Kurstadt ist Kerber erstmals nicht als Spielerin dabei. Sie freue sich, das Turnier „mal aus einer anderen Perspektive miterleben zu dürfen“. Dabei beginnt nun, was Kerber selbst den „schönsten Teil der Saison“ nennt. Erst mit Bad Homburg, dem Turnier, das sie maßgeblich mitgestaltet und bei seiner Premiere 2021 auch gewonnen hat. In der Woche danach mit Wim­bledon, dem Grand-Slam-Höhepunkt, der auch der Höhepunkt ihrer Karriere geworden ist.

„Wenn ich zurückkomme, dann auch richtig“

Seit ihrem Debüt 2007 war Kerber in jedem Jahr beim Klassiker in London an den Start gegangen. Ausgenommen nur 2020, als das Turnier der Pandemie zum Opfer fiel. 2012 stand sie erstmals im Halbfinale, 2016 erstmals im Finale, und nach dem Sieg 2018 schaffte sie 2021 noch einmal den Einzug in die Runde der letzten vier.

Selbst wenn sie als ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, als Silbermedaillengewinnerin bei Olympia und Siegerin der Australian und US Open noch andere große Erfolge erzielte, hat kein Turnier ihre Karriere so geprägt wie das britische Rasen-Highlight. Kerber liebt Wimbledon. Und sie liebt das Flair, das es nur beim ältesten Tennisturnier der Welt gibt.

Es ist deshalb wenig überraschend, dass sich auch in Bad Homburg viel von dem spüren lässt, was diesen magischen Tennis-Ort im Süden Londons ausmacht. Denn die Bad Homburg Open sind Kerbers Turnier. Sie ist hier viel mehr, als ihr offizieller Titel der „Turnierbotschafterin“ verrät. Sie war von Beginn an an der Organisation beteiligt. Ihr Management ist der Veranstalter, ihr Manager, Aljoscha Thron, der Turnierdirektor. Zumindest so lange, wie Kerber noch selbst als Tennisprofi aktiv sein will. Danach könnte sie selbst in diese Rolle schlüpfen.

Kerber hat für das WTA-Event in Bad Homburg ein Wort geprägt, das viel über den Anspruch und die Eigenheiten der Veranstaltung verrät. „Ein Boutiqueturnier“ solle es sein, sagte sie vor der ersten Ausgabe. Und sagt es seitdem immer wieder. Was sie damit meint: Wie ein Boutiquehotel soll das Turnier ein besonderes Ambiente haben, ohne dabei den Charme eines intimen Rahmens zu sprengen. Klein, aber fein. „Eine Wohlfühlatmosphäre für alle“, sagt Kerber. Damit das gelingt, will Kerber in diesem Jahr im Hintergrund noch aktiver werden. „Ich werde mich gerade auch während der Turnierwoche in bestimmte Abläufe noch stärker einbringen und als Ansprechpartnerin für die Spielerinnen fungieren“, sagt sie.

In ihren Jahren auf der Tour habe sie „einiges an Erfahrungen mitgenommen, was in die Konzeption der Bad Homburg Open mit einfließt“. Das kommt an: Die Spielerinnen waren nach den ersten beiden Jahren voll des Lobes für die Organisation. Kurze Wege, gute Trainingsmöglichkeiten, ein hohes Zuschaueraufkommen schon in den Morgenstunden. Star-Trainer Patrick Mouratoglou, viele Jahre Coach von Serena Williams, danach unter anderem von Simona Halep, sprach sogar von „einem der besten Events, das es auf der WTA-Tour gibt“.

Kerber scheint mit ihrem Team viel richtig zu machen, scheint aufzugehen in ihrer neuen Rolle. Dass das nicht bedeutet, dass ihre Karriere als aktive Spielerin zu Ende ist, hat sie allerdings mehr als deutlich gemacht. Nach ihrer Babypause will Kerber noch einmal auf die Tour zurückkehren. Die Olympischen Spiele 2024 sind ein Ziel. Wim­bledon auch. Und natürlich die Bad Homburg Open. „Nur eins steht fest: Ich werde keine Turniere nur zum Training spielen, sondern mir die nötige Zeit lassen, bis ich mich bereit fühle“, sagt sie: „Wenn ich zurückkomme, dann auch richtig.“