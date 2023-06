Es gibt verschiedene Möglichkeiten, als Tennisprofi ins Rampenlicht zu kommen. Für die Spielerinnen, die in der Weltrangliste ziemlich weit oben stehen, gehört die Teilnahme an einem WTA-Turnier zum Alltag, sie zählen entweder zu den Gesetzten oder haben zumindest ihren festen Platz im Hauptfeld sicher. Von dem Rest darf die eine oder andere Einheimische auf eine Wildcard hoffen, wie die freie Spielberechtigung des jeweiligen Veranstalters heißt.

In der Weltrangliste tiefer eingestufte Profis müssen sich über die Qualifi­kation einen Platz im Hauptfeld erobern; doch selbst wenn sie dabei scheitern, ist nicht alle Hoffnung verloren. Als „Lucky Loser“ dürfen sie nachrücken, sobald eine eingeplante Spielerin aus welchen Gründen auch immer kurzfristig ausfällt. Zwei Deutsche, die am Montag bei den Bad Homburg Open ins Spielgeschehen eingriffen, gehörten zunächst zu den Glücklichsten im Tenniszirkus: Manege frei also für Anna-Lena Friedsam aus Neuwied, die dank einer Wildcard spielen durfte, und für die Berlinerin Lena Papadakis, die auf den allerletzten Drücker als Lucky Loser nachrückte.

Friedsam von Grippe geschwächt

Als der zweite Tennistag im Kurpark vorüber war, war’s das aber auch für die beiden deutschen Damen. Für die 24 Jahre alte Papadakis war das Vergnügen ein kurzes, sie hatte gegen die Kanadierin Leylah Fernandez, die 2021 im US-Open-Endspiel stand, nicht den Hauch einer Chance. „Leylah hat sehr gut gespielt, einen Sahnetag erwischt“, sagte Papadakis nach dem 0:6, 1:6 in nur 54 Minuten, „dann rutscht einem so ein Match weg.“

Die fünf Jahre ältere Friedsam dagegen hatte anschließend während der 2:16 Stunden Spielzeit gegen die Ägypterin Mayar Sherif bessere Aussichten, das Erstrundenmatch auf Augenhöhe für sich zu entscheiden. Doch verlor die 87. der Weltrangliste letztlich gegen die 56 Plätze höher eingestufte Sherif 6:4, 4:6, 5:7.

„Sie kam mit Turniersiegen im Rücken, ich mit einer Grippe“, sagte Friedsam, die deshalb erst in dieser Woche in die kurze Rasensaison einsteigen konnte und am Sonntag beim Abschiedsspiel für die Darmstädterin Andrea Petkovic die Sparringspartnerin war. „Ich kann sehr gefährlich spielen auf Rasen, hatte aber kaum Zeit, mich vorzubereiten.“

Papadakis spontan gefordert

Während Friedsam sich zumindest tagelang auf ihre Gegnerin Sherif hatte einstellen können, war Lena Papadakis eine von zwei Lucky Losern, die erst am Montag von ihrem Glück erfuhren. Am Vorabend hätte sie einen ersten Hinweis bekommen, dass sie wohl trotz ihrer Niederlage am Samstag in der Qualifikation noch mal antreten dürfte, erzählte Papadakis der F.A.Z. „Aber ich wusste weder, wann ich spielen sollte, noch gegen wen.“

Nachdem sie Fernandez zugelost worden war, kam es um zwölf Uhr mittags zum Showdown. Schluss also mit den entspannenden Freistunden mit ihrem Ehemann und Coach Christopher Papadakis in Bad Homburg. Zwischen Quali-Aus und Hauptfeld-Premiere hatte die gebürtige Berlinerin im Kurpark trainiert, bei anderen Matches zugeschaut und ein wenig die Seele baumeln lassen: „Vor allem aber habe ich gehofft, dass ich reinkomme.“

Von jetzt auf gleich in den Wettkampfmodus bei einem WTA-Turnier zu schalten und auf großer Bühne aufzutreten ist allerdings eine ziemlich Herausforderung für eine, die sich gewöhnlich auf unterklassigen Turnieren durchschlägt und dort wie ein Eichhörnchen Punkt um Punkt zu sammeln versucht, um in der Weltrangliste voranzukommen. Aber auch für Leylah Fernandez, trotz ihrer 20 Jahre schon reichlich erprobt auf der großen Profitour, war die Überraschung groß.

Die Kanadierin hatte Papadakis zwar am Morgen auf dem Trainingsplatz gesehen, aber noch nicht geahnt, dass sie ihr kurz darauf auf dem Centre Court gegenüberstehen würde. „Ich habe erst ei­ne halbe Stunde vor dem Matchbeginn erfahren, gegen wen ich spiele“, sagte Fernandez später. Auf die Schnelle hätte ihr Trainer alles in Erfahrung gebracht, was sich über die Deutsche herausfinden ließ.

Friedsam im Doppel gefordert

Viel war es nicht, aber es genügte, um der Kanadierin einen einfachen Start ins Turnier zu ermöglichen. „Sie spielt viele unterschnittene Bälle, ihre Spielweise passt eigentlich zum Rasentennis“, sagte Fernandez über Papadakis. In der zweiten Runde wartet mit der Russin Anna Blinkowa, die Sabine Lisicki die Wildcard madig machte und aus dem Turnier bugsierte, eine größere Herausforderung.

Auch Friedsam darf in Bad Homburg noch ein wenig Matchpraxis sammeln für Wimbledon, sie spielt im Doppelwettbewerb mit der Oldenburgerin Vivian Heisen. „Weil ich das Spiel nach vorne beherrsche, kann ich jeder Gegnerin weh­tun“, sagte die aktuell zweitbeste deut­sche Tennisdame.

Während Friedsam ihre Rasensaison in der kommenden Woche beim Höhepunkt in London fortsetzt, muss Lena Papadakis nach ihrem Kurzauftritt im Kurpark zurück auf die Sandplätze, sie spielt wieder bei einem kleineren Turnier in der Schweiz. Aber die Berlinerin will auf jeden Fall wieder zurück auf die Kurpark-Bühne: „Die Zuschauer waren toll, es hat super Spaß gemacht, ich freue mich auf nächstes Jahr.“ Im besten Falle kommt die nächste Chance vielleicht schneller, als Lena Papadakis zu hoffen wagt.