Aus beim Tennis-Klassiker : Kerbers Traum vom zweiten Wimbledon-Titel platzt

Die Hoffnung auf den Einzug ins Endspiel beim Tennis-Klassiker in Wimbledon wird nicht erfüllt: Angelique Kerber, Siegerin von 2018, unterliegt der Weltranglistenersten Ashleigh Barty in zwei Sätzen.

Es gab in diesem Halbfinale von Wimbledon einen Moment, der am Ende symptomatisch stehen sollte für das ganze Match. Ein kleiner, ein unscheinbarer Moment war das, keiner der spektakulären langen Ballwechsel, die am Ende des Tages in den Zusammenfassungen zu sehen sein würden. Angelique Kerber hatte gegen die Australierin Ashleigh Barty gerade den ersten Satz verloren. Nun begann sie den zweiten Durchgang mit eigenem Aufschlag und machte direkt den ersten Punkt. „Komm jetzt“ rief sie sich zu. Ein Signal des Aufbruchs, ein Signal, das von nun an einiges anders laufen sollte. Direkt danach servierte sie einen Doppelfehler. So viel also dazu.

Nun war es nicht so, dass Kerber bei ihrer 3:6, 6:7 (3:7)-Niederlage gegen Barty besonders schlecht gespielt hätte. Es war auch nicht so, dass sie chancenlos gewesen wäre. Doch letztlich folgten auf viele gute Momente allzu oft wieder schlechtere. Das lag auch an ihrer Gegnerin, die Kerber mit ihrer geradlinigen, zielorientierten Spielweise letztlich wenige Chancen ließ. Die Weltranglistenerste spielt nun am Samstag gegen die Tschechin Karolina Pliskova oder Aryna Sabalenka aus Belarus um ihren zweiten Grand-Slam-Erfolg. Für Kerber ist der Traum vom zweiten Wimbledonsieg nach 2018 dagegen geplatzt.

Das Match auf dem legendären Centre Court von Wimbledon war zumindest phasenweise auf sehr ansprechendem Niveau. Barty hatte den besseren Start erwischt. Direkt im zweiten Spiel glückte ihr das erste Break, das ihr für den Gewinn des ersten Durchgangs reichen sollte. Im zweiten Satz schien Kerber dann auf dem Weg zum Ausgleich. Sie führte bereits mit 5:2, ehe sie plötzlich wieder mehr Fehler machte. Der Tiebreak entglitt ihr dann, ehe er so richtig begonnen hatte. Drei Matchbälle wehrte sie noch ab, dann beendete eine ins Netz geschlagene Rückhand die Partie.

Kerbers erstaunlicher Glaube

Dass Kerber überhaupt zum vierten Mal bei ihrem Lieblings-Grand-Slam im Halbfinale stehen würde, dafür hätte man vor wenigen Wochen bei Englands berühmten Buchmachern wohl gute Quoten erhalten. „Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich es zurückschaffen kann“, hatte sie zwar vor ihrem Match gegen Barty gesagt. Für eine Profisportlerin mag diese Aussage banal erscheinen, schließlich ist ein unerschütterliches Selbstbewusstsein in dieser Branche quasi Berufsvoraussetzung. Doch angesichts ihrer sportlichen Bilanz in der jüngeren Vergangenheit, ist Kerbers Glaube an die eigenen Fähigkeiten geradezu erstaunlich. Denn wirklich hingedeutet hatte auf ihre zweite Blüte auf Rasen im Grunde nichts.

Vielmehr hatte die frühere Nummer eins der Weltrangliste zu Beginn des Jahres 2021 mehr Spiele verloren als gewonnen. Nach dem frühen Aus beim Turnier in Berlin standen Mitte Juni neun Siege zehn Niederlagen gegenüber. Bei den vergangenen drei Grand Slams war sie zudem jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Selbst die insgesamt dritte Rückkehr zu ihrem langjährigen Mentor Torben Beltz, nachdem sie zuvor drei Trainer binnen zwei Jahren verschlissen hatte, schien nicht zu helfen.

Doch dann kam ihr neues Heimturnier in Bad Homburg. Ein kleines, beschauliches Event, bei dem sie als Botschafterin auch in die Organisation eingebunden war. Diese neue Aufgabe hatte Kerber revitalisiert. Sie stürmte zu ihrem ersten Turniersieg seit dem Wimbledontriumph vor drei Jahren. Und noch viel wichtiger: Ihr Spiel war endlich wieder geprägt von jenen Elementen, die kaum eine Spielerin so gut beherrscht wie sie.

Denn Kerber, das hat sie in den vergangenen Tagen eindrucksvoll bewiesen, ist noch immer eine der besten Konterspielerin im Profitennis. Wie kaum eine andere versteht sie es, das Tempo aus den Schlägen ihrer Gegnerinnen aufzunehmen und zum eigenen Vorteil zu nutzen. Am sichtbarsten wird diese Fähigkeit bei ihrem Spezialschlag aus der tiefen Hocke heraus. Wo die meisten Spielerinnen und Spieler unter Druck weit hinter die Grundlinie zurückweichen, geht Kerber in die Knie. Mit einer Art Wischer, als würde sie eine lästige Fliege verscheuchen, spielt sie den Ball so flach wie möglich übers Netz und verwandelt so mit einer einzigen Aktion Defensive in Offensive.

In den ersten Runden von Wimbledon – bei den souveränen Siegen über die Serbin Nina Stojanovic, die Amerikanerin Cori Gauff oder die Tschechin Karolina Muchova ebenso wie bei den härter erkämpften Erfolgen gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus und die Spanierin Sara Sorribes Tormo – war Kerbers Spezialwaffe regelmäßig zum Einsatz gekommen. Im Halbfinale hingegen dauerte es bis zum neunten Spiel des Tages, ehe man den Schlag erstmals zu sehen bekam.

Allerdings war es nicht Kerber, sondern Barty, die ihn anwendete und damit punktete. Wenige Ballwechsel später sicherte sie sich Durchgang eins. Kerber selbst zeigte den gehockten Schlag dagegen erstmals im vierten Spiel des zweiten Satzes. Der Ball ging ins Netz. Auch dieser Moment war am Ende wohl symptomatisch.