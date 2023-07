Am Gipfel: Angelique Kerber nach ihrem Matchball in Wimbledon 2018 gegen Serena Williams. Bild: AFP

Frau Kerber, als Tennisprofi hatten Sie jahraus, jahrein eine feste Struktur, geprägt vom Turnierkalender. Wie sieht jetzt als junge Mutter Ihr Alltag aus?

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

Es ist ein völlig anderes Leben. Gefühlt ist es wie von hundert auf null. Aber daran habe ich mich inzwischen gewöhnt, und es macht Spaß. Es ist ja auch schon einige Monate her, dass ich in New York, Australien oder in Paris war. Aber die schönen Momente derzeit möchte ich genießen. Ich bin viel mehr zuhause und lege den Fokus auf andere Projekte, zum Beispiel als Turnierbotschafterin der Bad Homburg Open. Langweilig wird mir definitiv nicht.