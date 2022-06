Angelique Kerber im Interview : „Wimbledon hat mich erwachsen gemacht“

Haben Sie eine Ahnung, was ein Hüpfreh ist?

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

Ein Reh, das hüpft?

Genau so hat es Andrea Petkovic gemeint. Nur einen Tag nach Ihrem Turniersieg in Straßburg inklusive eines dreistündigen Endspiels hätten Sie laut Ihrer Kollegin Petkovic in Paris trainiert „wie ein junges Hüpfreh“. Stecken Sie Strapazen mit 34 Jahren so locker weg?

Natürlich habe ich meine Knochen gespürt. Das habe ich in der dritten Runde von Paris gemerkt, als die Kräfte etwas schwanden. Trotzdem bereue ich es nicht, dass ich das Turnier in Straßburg gespielt habe. Nach sechs Jahren mal wieder ein Sandplatzturnier gewonnen zu haben, war etwas Besonderes. Es hat mir Selbstvertrauen gegeben.