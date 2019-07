15-Jährige siegt in Wimbledon : „Das erste Mal, dass ich nach einem Sieg weine“

Die erst 15 Jahre alte Cori Gauff hat in Wimbledon für eine große Überraschung gesorgt. Die Nummer 313 der Tennis-Welt entschied am Montag das Generationen-Duell zweier Amerikanerinnen mit Venus Williams dank eines 6:4, 6:4-Erfolgs für sich und zog damit als jüngste Spielerin seit 1991 in die zweite Runde ein. Gauff hatte zuvor im Alter von 15 Jahren und 122 Tagen als jüngste Spielerin in der Geschichte des Profi-Tennis seit 1968 die Qualifikation des Rasenturniers gemeistert.

„Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Es ist das erste Mal, dass ich weine nach einem Match, das ich gewonnen habe“, sagte Gauff nach dem Sieg über ihr 39 Jahre altes Idol. Die ältere Williams-Schwester hatte schon zwei ihrer fünf Wimbledon-Titel gewonnen, bevor Gauff am 13. März 2004 geboren wurde. Das Talent trifft bei seinem Grand-Slam-Debüt in der zweiten Runde auf die Slowakin Magdalena Rybarikova. „Ich lebe meinen Traum im Moment“, sagte Gauff. „Ich hätte niemals geglaubt, so weit zu kommen.“

An einem desaströsen Eröffnungstag aus deutscher Sicht mit sieben Erstrunden-Niederlagen schied in der Damen-Konkurrenz überraschend auch die Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka aus. Die US-Open- und Australian-Open-Siegerin aus Japan verlor gegen Julia Putinzewa aus Kasachstan 6:7 (4:7), 2:6. Bei den Herren scheiterte der griechische Shootingstar Stefanos Tsitsipas unerwartet mit einem 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6 am Italiener Thomas Fabbiano.

Im Frust über sein Erstrunden-Debakel in Wimbledon scheute Alexander Zverev an einem denkwürdigen deutschen Tennis-Tag nicht vor klaren Worten zurück. Unumwunden sprach der Weltranglisten-Fünfte von einem „Selbstbewusstsein unter Null“, von Problemen abseits des Tennis-Platzes und - ohne den Namen zu nennen – vom Streit mit seinem Manager Patricio Apey. „Ein Mensch, von dem ich dachte, er sei mein Freund, mit dem ich über Jahre zusammengearbeitet habe, tut alles, um mir zu schaden“, sagte der Weltranglisten-Fünfte am Montag in London. „Sie können sich nicht vorstellen, was gerade passiert. Was da los ist, ist abartig. Ich bin sehr wütend darüber.“

Nach seinem überraschenden 6:4, 3:6, 2:6, 5:7 gegen den tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely hatte es Zverev eilig und stellte sich schon etwa 20 Minuten später den Fragen. „Die letzten zwei Tage waren hart für mich, ich will nicht ins Detail gehen, aber das muss ich in Ordnung bringen“, sagte der Hamburger, der sich mit seinem langjährigen Manager im Rechtsstreit befindet.

Am Dienstag (14.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zu Wimbledon und bei Sky) ist Titelverteidigerin Angelique Kerber erstmals gefordert. Die Weltranglisten-Fünfte trifft im ersten Spiel auf dem Centre Court auf die schwäbische Außenseiterin Tatjana Maria. Neben dem deutschen Duell sind fünf weitere deutsche Tennisprofis am zweiten Tag des Rasenklassikers in London im Einsatz. Vorjahres-Halbfinalistin Julia Görges bekommt es mit der rumänischen Außenseiterin Elena-Gabriela Ruse zu tun (3. Spiel nach 12.00 Uhr MESZ). Zudem spielen in der Damen-Konkurrenz Laura Siegemund und Andrea Petkovic. Bei den Herren treten French-Open-Achtelfinalist Jan-Lennard Struff und Grand-Slam-Debütant Dominik Köpfer an.