Zum ersten Mal in der Ära des Profitennis hat eine ungesetzte Tennisspielerin in Wimbledon gewonnen. Für Marketa Vondrousova ist es ein besonderer Erfolg. Für ihre Gegnerin die „schmerzhafteste Niederlage der Karriere“.

Es gibt in einem Tennismatch meist sehr viele dieser Momente, an denen der Weg sich gabelt. An denen der eine Pfad zum großen Sieg, der andere zur niederschmetternden Niederlage führt. So war das auch an diesem Samstag, als sich im Wimbledonfinale die Tschechin Marketa Vondrousova und die Tunesierin Ons Jabeur gegenüberstanden. Mit der Besonderheit, dass sich die Routen beider Spielerinnen gleich mehrfach kreuzten, ehe am Ende eines wechselhaften Duells Vondrousova den Siegerpokal, die berühmte Venus Rosewater Dish, in die Höhe stemmen durfte.

„Ich weiß nicht, was hier gerade passiert“, stammelte die 24-Jährige nach ihrem 6:4, 6:4-Erfolg auf dem berühmten Centre Court. „Letztes Jahr war ich mit einem Gipsarm da, jetzt stehe ich hier. Tennis ist unglaublich!“ Jabeur derweil sprach von der „schmerzhaftesten Niederlage meiner Karriere“. „Ich kann euch nur sagen: Ich werde es weiter versuchen. Irgendwann wird es klappen.“

Die 28-jährige Jabeur war als Favoritin in das Duell gegangen. Schon im vergangenen Jahr hatte sie in Wimbledon das Endspiel erreicht und auf ihrem abermaligen Weg dorthin diesmal drei Top-Ten-Spielerinnen besiegt. Vondrousova hingegen hatte zwar 2019 schon einmal das Finale der French Open bestritten und ein Jahr später in Tokio Olympiasilber gewonnen. In der Weltrangliste stand sie nach einigen Verletzungen – unter anderem der am Handgelenk vor einem Jahr – aber vor dem Turnier nur auf Rang 42.

Das Momentum wechselt

Jabeur hatte stark begonnen, doch früh im Match gab es den ersten kleinen Wendepunkt. Mit dem zweiten Break des Tages hätte sie auf 3:1 davon ziehen können. Die Chance dazu hatte sie sich in einem spektakulären Ballwechsel erspielt und auch beim nächsten musste sie ihre gute Vorarbeit im Grunde nur noch verwerten. Dann tänzelte der Ball auf der Netzkante und fiel in Jabeurs Hälfte zurück. Einstand statt Break. Vondrousova gewann ihr Aufschlagspiel und etwas später auch den ersten Satz.

Jabeur verschwand danach für rund fünf Minuten auf der Toilette. Wahrscheinlich vor allem, um sich zu sammeln, um mit neuem Fokus gegen die Niederlage anzukämpfen. Der Start misslang, doch nach einem verlorenen Aufschlagspiel, holte sich Jabeur das Momentum wieder zurück. Frenetisch bejubelt von fast allen der 15.000 Zuschauer auf dem Centre Court führte sie bald mit 4:2. Danach allerdings gewann sie kein einziges Spiel mehr.

Es gab Phasen in diesem Match, da spielte Jabeur mit dem gesamten Repertoire ihrer Schlagkunst herrliche Punktgewinne heraus. Da schickte sie ihre Gegnerin von links nach rechts, um mit einem überlegten Abschluss zu vollenden. Doch dann gab es Phasen, zu viele Phasen letztlich, da schenkte sie Vondrousova derart viele Punkte durch einfache Fehler, dass diese nicht viel machen musste, außer die Bälle ziemlich geradlinig zurückzubringen. 31 vermeidbare Fehler hatte Jabeur am Ende gemacht, 13 dagegen Vondrousova.

Und so endete dieses Match nach nur 80 Minuten mit einer Siegerin, die schluchzend auf den Rasen und einer Verliererin, die schluchzend auf ihrem Stuhl zusammensank. Der Weg, der sich gegabelt hatte, führte nur eine von ihnen zu einem historischen Erfolg. Zum dritten Mal hat es Jabeur verpasst, als erste Afrikanerin ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Vondrousova dagegen ist die erste ungesetzte Spielerin, die in der Ära des Profitennis in Wimbledon gewann.