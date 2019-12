Nachhaltigkeitsstrategien : Die Klimabilanz von Profisportlern

Aktualisiert am

Ob für die Marketingreise nach China oder für den Schnee nach Südamerika – Profisportler reisen ständig um die Welt. Das ist Teil ihres Berufs, doch was tun die verschiedenen Branchen gegen die fatalen Bilanzen?

Die Zahl klingt erst einmal unglaublich: In der Fußball-Saison 2018/2019 hat der südkoreanische Stürmer Heung-min Son von den Tottenham Hotspurs insgesamt 110.600 Flugkilometer zurückgelegt. Doch als Vielflieger ist er damit keine Ausnahme unter den international tätigen Fußballprofis. In seiner Karriere reiste etwa Iker Casillas, der derzeit beim FC Porto im Tor steht, bis zum Jahr 2016 mehr als 900.000 Kilometer mit dem Flugzeug – rein beruflich für seine Liga-Klubs Real Madrid und Porto sowie für die spanische Nationalmannschaft.

Private Reisen zählte die Reiseagentur „Kiwi“ nicht mit. Doch nicht nur Fußballspieler sind Vielflieger, im Profisport ist das Reisen generell ein ganz wesentlicher Bestandteil des Berufs. In den Sportarten, die einen regen Liga-Betrieb haben wie zum Beispiel Fußball oder Basketball, wird an bis zu 38 Spieltagen im Jahr gespielt. Internationale Wettbewerbe oder Einsätze für die Nationalmannschaften kommen noch hinzu, und dieses Dauer-Programm ist nur mit dem Flugzeug zu schaffen.

Wie sehen diese Zahlen im Vergleich zu anderen Branchen aus, in denen viel gereist wird? Das Auswärtige Amt hat berechnet, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner zweiten Amtszeit (2013 bis 2017) als Außenminister 975.997 Kilometer weit durch 34 Länder gereist ist. Innerhalb von vier Jahren hatte er damit mehr Kilometer zurückgelegt als die Fußballspieler in ihrer gesamten Karriere.

Anstöße zum Umdenken

Nicht nur im Fußball, auch im Golf, Tennis, Basketball und vielen anderen, mitunter weniger im Blickpunkt stehenden Sportarten reisen die Sportler mit ihren Sportgeräten, Trainern, Betreuern und Funktionären um die Welt. Vor allem der Profisport ist längst global geworden – so absolviert die amerikanische National Basketball Association (NBA) eine Werbetour auf ihrem wichtigsten Markt in China, die National Football League (NFL) spielt in England. Der Sport kann Menschen verbinden und ganz im Sinne des olympischen Gedankens den Kulturaustausch fördern.

Auf der anderen Seite werden durch die Globalisierung jedoch die Wege weiter, denn jeder Standort will mit seinem eigenen Event für sich werben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bezeichnet den internationalen Wettkampf als „Lebenselixier des modernen Sports“. Trotzdem reisen laut IOC die Akteure im Sport zu oft und es bestehe durchaus Raum für Einsparungen. Denkanstöße des IOC sich etwa zu fragen, ob bestimmte Reisen wirklich notwendig seien, bleiben allerdings Empfehlungen und die Umsetzung jedem selbst überlassen.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat vor kurzem eine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, die eine Reduktion von Emissionen bewirken soll. „Dafür erstellen wir eine Klimabilanz, und in diesem Zuge werden wir auch unsere Reisetätigkeiten genau betrachten und prüfen, wo es Einsparpotentiale gibt“, sagt Bianca Quardokus, Referentin für Nachhaltigkeit beim DOSB, bezieht sich dabei aber besonders auf die Ebene der Funktionäre. Der organisierte Sport könne ein wichtiger Multiplikator im Klimaschutz sein, um die 90.000 Sportvereine und darin rund 27 Millionen Mitglieder für das Thema zu sensibilisieren. „Auch die Nutzung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln – sei es für den Weg in den Sportverein, zu Turnieren oder zu Sportevents als Zuschauer – birgt große Klimaschutzpotentiale.“