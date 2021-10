Staunen statt stöhnen : Warum Leroy Sané beim FC Bayern wie verwandelt spielt

An einem Sonntag im August, als die Fußballfans des FC Bayern schon aus dem Stadion strömen, sitzt Julian Nagelsmann auf dem Podium im Presseraum und sagte etwas, was er am liebsten wohl nicht hätte sagen müssen. Ein paar Minuten davor hat er mit seiner neuen Mannschaft sein erstes Bundesliga-Heimspiel als Trainer in München gewonnen. Mit 3:2 Toren gegen den 1. FC Köln. Vor 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, so viele hat die Stadt seit dem Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr zugelassen. Ein Tag, den der Trainer wohl nicht vergessen wird. Dann muss er aber sagen, was er am liebsten nicht hätte sagen müssen: „Es gehört sich, dass die eigenen Fans die eigenen Spieler unterstützen.“

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Auf dem Rasen in München hat Nagelsmann mit den eigenen Ohren gehört, dass die Fans einen Spieler nicht unterstützt haben, im Gegenteil. Sie haben höhnisch applaudiert und gepfiffen, als der Stadionsprecher in der Halbzeitpause verkündet hat, dass der Mann mit der Nummer 10 frühzeitig ausgewechselt wird. Sein Name: Leroy Sané.