Olympia-Kolumne „Made in China“ : Freiwillig überflüssig

Bernd Steiniger

07.02.2022 - 18:33

Da fehlt eine wesentliche Information: Sind die Volunteers international oder Chinesen? In ersterem Fall lernen deutsche Volunteers, wie großartig unser Rechtsstaat ist, dass sie hier in Deutschland wirklich eigenständig Verantwortung übernehmen können und dass unsere Exekutive Vorbild für die ganze Welt sein sollte. Andernfalls liegt es an den Kontaktpartnern, den Chinesen mitzuteilen, wie es in Deutschland zugeht. Auf jeden Fall wäre die Olympische Idee erledigt, wenn die Volunteers nicht Olympier wären.