US Open : Zverev komplettiert deutsches Tennis-Trio im Achtelfinale

Der Tennis-Olympiasieger erreicht in New York nach einer Verletzung seines Gegners die nächste Runde. Er macht damit und das beste deutsche Abschneiden bei einem Grand Slam seit 24 Jahren perfekt.

Plötzlich ging es ganz schnell: Olympiasieger Alexander Zverev hat zu später Stunde in New York das Achtelfinale der US Open erreicht. Der 24 Jahre alte Hamburger profitierte beim Stand von 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 von einer Aufgabe des US-Amerikaners Jack Sock. Zverev verlängerte seine Siegesserie auf 14 Erfolge und hat weiter seinen ersten Grand-Slam-Titel im Blick.

„Jack ist ein unglaublicher Spieler, er war in den Top Ten und ich hoffe, er wird schnell wieder gesund“, sagte Zverev nach dem abrupten Ende nach 1:58 Stunden Spielzeit: „Man muss fokussiert bleiben, wenn man sieht, dass der Gegner nicht mehr bei 100 Prozent ist.“ Sock wurde früh im Match von Oberschenkelproblemen beeinträchtigt.

Auch Otte überrascht

Stunden zuvor legte Oscar Otte eine eingesprungene Hechtrolle auf dem blauen Hartplatz hin. Der 28 Jahre alte Kölner hatte für die nächste Überraschung in New York gesorgt und war durch einen 6:3, 6:4, 2:6, 7:5-Erfolg gegen den Italiener Andreas Seppi als zweiter deutscher Qualifikant in die Runde der letzten 16 eingezogen.

Auch Peter Gojowczyk aus München hatte am Vortag schon seinen beeindruckenden Lauf fortgesetzt. Drei Spieler des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in der Runde der letzten 16 - das hatte es zuletzt 1997 in Wimbledon mit Boris Becker, Nicolas Kiefer und Michael Stich gegen.

Zverev, die deutsche Nummer eins, trifft nun im Achtelfinale am Montag auf den Italiener Jannik Sinner, der sich in fünf Sätzen gegen den Franzosen Gael Monfils durchsetzte. „Gegen Sinner wird es ein sehr schweres Match, er spielt auf einem hohen Level und ist hungrig“, sagte Zverev. Otte nimmt es mit dem an Nummer sechs gesetzten Italiener Matteo Berrettini auf.

Bereits am späten Sonntagabend deutscher Zeit fordert Gojowczyk das 18 Jahre alte spanische Toptalent Carlos Alcaraz. Zuvor bekommt es Angelique Kerber als letzte verbliebene Deutsche in der Frauenkonkurrenz ebenso mit einem Teenie zu tun: Sie trifft auf die Kanadierin Leylah Fernandez, die Titelverteidigerin Naomi Osaka aus dem Turnier nahm.

Zverev konnte gegen den früheren Weltranglistenachten Sock, der eine Wild Card für das Turnier erhalten hatte, zunächst nicht an seine dominanten Vorstellungen der ersten beiden Runden anknüpfen. Sock war der aggressivere Spieler und verdiente sich den Satzgewinn.

Anfang des zweiten Durchgangs änderte sich das Bild. Sock musste sich behandeln lassen und Zverev zog konsequent davon. Doch der Weltranglistenvierte musste konzentriert bleiben gegen den Amerikaner, der das Publikum hinter sich hatte und weiter um seine Chance kämpfte.