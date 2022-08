Coup bei den US Open : Wu Yibing ist Chinas Kracher

Als Teenager war Wu Yibing der Beste der Welt. Nun gewinnt er in New York als erster chinesischer Tennisprofi ein Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Und er will noch mehr.

Wu Yibing gewinnt als erster Chinese in New York. Bild: AFP

Normalerweise ist der relativ kleine Court 13 von Flushing Meadows kein Ort, an dem große Tennisgeschichte geschrieben wird. Dort spielen in der ersten Woche der US Open Profis, die vom Veranstalter nicht als Zuschauermagneten eingestuft werden.

Thomas Klemm Sportredakteur.

Am Montag jedoch, als das New Yorker Publikum und der Rest der Tenniswelt seine Blicke aufs Arthur Ashe Stadium richtete, wo Serena Williams auf Abschiedstour gefeiert wurde, geschah auch auf dem Nebenplatz 13 Historisches: Der Qualifikant Wu Yibing besiegte den an Position 31 gesetzten Georgier Nikoloz Basilashvili 6:3, 6:4, 6:0 – und wurde damit zum ersten chinesischen Tennisprofi, der ein Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. „Ich will dieses Turnier genießen, will das Tennisspielen überhaupt genießen“, sagte der 22-jährige Wu.

Von Platz 1869 auf Rang 174

Während Chinas Damen, allen voran Li Na mit ihren Titeln bei den French Open 2011 und Australian Open 2014, in den vergangenen Jahren reichlich Meriten erspielten, hatten die Herren vom Festland kaum etwas vorzuweisen: 1935 gewann Cheng Guy bei den US Open ein Spiel, 1959 überstand Fu Chi Mei in Wimbledon eine Runde – beides liegt vor der Profiära, die 1968 begann.

Er sei „glücklich und aufgeregt“, sagte Wu nach seinem Coup, „aber es kommen ja noch ein paar Spiele“. Sollte er an diesem Mittwoch (21.30 Uhr) den portugiesischen Qualifikanten Nuno Borges bezwingen, bekäme er es mit dem Weltranglistenersten und New Yorker Titelverteidiger Daniil Medwedew zu tun.

Chinas Kracher im Profizirkus ist Wu Yibing schon jetzt. In nur fünf Monaten spielte er sich von Platz 1869 auf Rang 174 der Weltrangliste empor, auch weil er in den vergangenen Wochen drei Turniere der zweitklassigen Challengertour gewann. So sensationell seine Erfolge als Profi sind – sie kommen mit Verspätung.

Einstiger „Wunderknabe“

Als Teenager war Wu der Beste der Welt, gewann 2017 die Junioren-Konkurrenz der US Open und wurde als „Wunderknabe“ gefeiert. Danach machten ihm Verletzungen zu schaffen, sodass er von März 2019 bis Januar 2022 nicht spielen konnte. „Die mentale Stärke, solche Schmerzen zu überstehen, ist Teil des Sports“, sagte Wu dieser Tage.

Um ein Haar hätte Wu in der zweiten US-Open-Runde sogar chinesische Gesellschaft gehabt, doch sein Kumpel Zhizhen Zhang vergab gegen den Niederländer Tim van Rijthoven am Montag sieben Matchbälle. „Wir treiben das Niveau des chinesischen Herrentennis nach oben“, sagte Wu.

Ihr nächstes Ziel ist es, unter die besten 100 Spieler der Welt zu kommen. In puncto Technik gehöre er schon zu den besten zwanzig oder dreißig, behauptet Wu, wohl wissend, dass es ihm an Variantenreichtum fehlt. „Ich glaube“, sagte Wu Yibing, „wir stehen erst am Anfang.“