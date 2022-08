Ukrainerinnen gegen Asarenka : Eklat vor Start der US Open bei Benefizveranstaltung

Die US Open starten offiziell erst am kommenden Montag, haben aber schon den ersten Erfolg und den ersten Eklat zugleich hinter sich. 1,2 Millionen Dollar (1,2 Millionen Euro) hat der amerikanische Tennisverband und Turnierausrichter USTA am Mittwoch eingesammelt, um den Kampf der Ukraine gegen die russischen Invasoren zu unterstützen.

Doch ging es hinter den Kulissen der Benefizveranstaltung in New York keineswegs so friedlich zu, wie der Name „Tennis Plays for Peace Exhibition“ nahelegt. Statt der 21 Profis – darunter Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Iga Swiatek und einige aus der Ukraine – hätten in Flushing Meadow eigentlich 22 antreten sollen.

Beschwerde von Ukrainerinnen

Doch die Belarussin Viktoria Asarenka musste auf die geplante Teilnahme verzichten. Ukrainische Profikolleginnen hatten sich darüber beschwert, am Unabhängigkeitstag ihres Vaterlandes mit einer Vertreterin eines Russland-Verbündeten gemeinsam auf dem Platz zu stehen.

Also zog die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin und ehemalige Weltranglistenerste nach „sorgfältiger Überlegung und einem Dialog mit allen Beteiligten“ zurück, wie es von der USTA hieß. „Angesichts der Empfindlichkeiten gegenüber ukrainischen Spielern und des anhaltenden Konflikts glauben wir, dass dies die richtige Vorgehensweise für uns ist“, so die Mitteilung des Tennisverbandes.

Man schätze aber, dass die 33-Jährige an der Aktion zugunsten der Ukraine hatte teilnehmen wollen. Asarenka, die dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zeitweise nahegestanden hat, kommentierte den Vorgang via Twitter so: „Man sollte die Wirkung einer freundlichen Geste niemals für selbstverständlich halten.“