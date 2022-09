Jüngste Nummer eins der Welt : Carlos Alcaraz ist seiner Zeit weit voraus

Da war es wieder, dieses Gefühl. Die gleiche Ahnung wie 1987 in Paris, als Steffi Graf den ersten Titel gewann, 1999 bei Serena Williams in New York, vier Jahre später bei Roger Federer in Wimbledon und 2005 bei Rafael Nadal in Paris. Uhrzeit notieren und kurz innehalten, denn von diesem Moment wird man dereinst sagen, da habe es angefangen.

Um 19.36 Ortszeit New York also lag Carlos Alcaraz am 11. September 2022 mit dem ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere platt auf dem blauen Boden, als neue Nummer eins. Ein Teenager noch und mit 19 Jahren nun der jüngste Spieler an der Spitze der Weltrangliste in der Geschichte des Tennis.