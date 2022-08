Überraschung bei US Open : Serena Williams, 400 Diamanten und ein früherer Präsident

In kleinen Abständen fuhren schwarze Limousinen vor, denen bekannte und berühmte Menschen entstiegen, und in der warmen Abendluft flirrte die Spannung. So fühlt es sich an, so hört es sich an, wenn bei den US Open am letzten Turnier-Wochenende um die Titel gespielt wird; wenn die Anlage geflutet wird mit Zuschauern, die das große Spiel kaum erwarten können.

Nur stand an diesem ersten Abend kein Spiel um den Titel auf dem Programm, sondern vielleicht das letzte einer Karriere. Ging es darum, wer dieses Spiel gewinnen würde, oder vor allem darum, der Frau, die sich verabschieden wollte, Ovationen zu bereiten?