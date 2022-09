Jabeur im US-Open-Finale : „Es fühlt sich wahnsinnig gut an“

Ons Jabeur und Iga Swiatek treffen im Finale der diesjährigen US Open in New York aufeinander. Die 28 Jahre alte Tunesierin Jabeur gewann in der Nacht zu diesem Freitag gegen die Französin Caroline Garcia überraschend deutlich mit 6:1, 6:3 und spielt wie schon zwei Monate zuvor in Wimbledon im Endspiel um ihren ersten Grand-Slam-Titel. Das einseitige Match dauerte gerade einmal 1:06 Stunden. Das Wimbledon-Finale hatte sie gegen Jelena Rybakina verloren.

„Es fühlt sich wahnsinnig gut an. Es lag viel Druck auf mir, ich bin sehr erleichtert“, sagte Jabeur: „Die Hartplatzsaison fing schlecht an für mich, aber jetzt bin ich froh, dass ich es ins Finale geschafft habe.“

Erste Afrikanerin im US-Open-Finale

Jabeur ist die erste afrikanische Spielerin, die in der Profi-Ära bei den US Open ins Finale einziehen konnte. Für die enttäuschende Garcia endeten im bislang größten Spiel ihrer Karriere der Titel-Traum und eine Siegesserie von 13 Spielen.

Vor dem ersten Aufschlag wurde im Arthur Ashe Stadium eine Schweigeminute zu Ehren der verstorbenen britischen Königin Elisabeth II. abgehalten.

Anschließend erreichte auch Iga Swiatek aus Polen das Finale. Die 21 Jahre alte Weltranglistenerste setzte sich in ihrem Halbfinale gegen die Belarussin Aryna Sabalenka mit 3:6, 6:1, 6:4 durch und zog zum dritten Mal in ein Grand-Slam-Endspiel ein.

Die zweimalige French-Open-Gewinnerin startet schwach und hatte mit den starken Grundlinienschlägen der an Nummer Sechs gesetzten Sabalenka Probleme. Doch nach dem verlorenen ersten Satz fing sich die Favoritin und feierte am Ende nach einem Kraftakt ihren 56. Sieg im Jahr 2022.

Das Endspiel wird am Samstag ausgetragen. Einen Tag später beschließt dann das Männer-Finale das letzte Grand-Slam-Turniers des Jahres.