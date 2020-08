Was sind die US Open noch wert?

Wirbel um Tennis-Spektakel : Was sind die US Open noch wert?

Im Jahr 1999 war die Tennis-Welt noch eine andere. Andre Agassi hatte zwar schon keine Haare mehr, war dafür aber sportlich auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Seine Liebe zu Steffi Graf war zumindest noch für einige Wochen eines der bestgehüteten Geheimnisse der Sportwelt. Und bei den US Open stürmte der damals 29 Jahre alte Amerikaner ins Finale, wo er einen Landsmann namens Todd Martin bezwang.

Warum daran erinnern? Weil das Turnier in New York im Nachhinein eine Art Zeitenwende im Tennis symbolisiert. Schließlich war es für zwei Jahrzehnte das letzte Grand-Slam-Event, an dem weder Roger Federer noch Rafael Nadal teilnahmen. Bis jetzt, bis zu den an diesem Montag beginnenden US Open 2020. Die beiden prägenden Superstars ihrer Sportart werden dort erstmals seit zwanzig Jahren gemeinsam fehlen: Federer, weil er sich im Zuge der monatelangen Spielpause einer Knie-Operation unterzog; Nadal, im Vorjahr noch Sieger, weil ihm das gesundheitliche Risiko angesichts der Corona-Fallzahlen in den Vereinigten Staaten zu hoch erschien.

Grand Slam oder nicht?

Im Grunde genügt dieser Umstand, um das Dilemma der diesjährigen Ausgabe zu illustrieren. Denn auch wenn es im Grunde eine Sensation ist, dass das Turnier unter strengsten Hygienemaßnahmen und ohne Fans überhaupt stattfinden kann, so stellt sich dennoch die Frage nach dem sportlichen Wert der Veranstaltung. Beim ersten Grand-Slam-Turnier seit Ausbruch der Pandemie fehlen schließlich nicht nur die Weltstars Federer und Nadal. Die Liste der Absagen ist lang.

Besonders krass ist die Situation in der Frauenkonkurrenz. Hier fehlen nicht weniger als sechs Spielerinnen aus den Top 10 der Weltrangliste. Die australische Nummer eins Ashleigh Barty ebenso wie die Nummer zwei, Simona Halep aus Rumänien. Dazu kommen die Ukrainerin Jelina Switolina (5.), Titelverteidigerin Bianca Andreescu aus Kanada (6.), die Niederländerin Kiki Bertens (7.) und die Schweizerin Belinda Bencic (9.). Aus deutscher Sicht verzichten Julia Görges und Andrea Petkovic. Angelique Kerber ist hingegen dabei. Mit neuem alten Trainer Torben Beltz, aber seit acht Monaten ohne jede Matchpraxis. Zum Auftakt trifft sie auf die Australierin Ajla Tomljanovic.

Bei den Männern klingt die Aufzählung der Ausfälle – abgesehen von Federer und Nadal – etwas weniger dramatisch. Immerhin fehlt in Person des Franzosen Gael Monfils (9.) lediglich ein weiterer Spieler, der zurzeit zu den ersten zehn der Welt gehört. Mit Novak Djokovic ist sogar ein Vertreter aus der Riege der „Big Three“, der großen drei des Tennissports, verblieben. In Abwesenheit seiner Dauerrivalen hat er gute Aussichten auf seinen 18. Grand-Slam-Erfolg. Im Wettstreit der Titelsammler mit Federer (20) und Nadal (19) würde ihn dies in Schlagdistanz bringen.

Doch die ausgedünnten Teilnehmerfelder sorgen für Diskussionen. Auch wenn der amerikanische Verbandschef Michael Dowse zuletzt beinahe verzweifelt darauf pochte, dass sie „im Kontext der Zeit sogar noch die Erwartungen übertreffen“. Aber es gehört eben zum speziellen Reiz der Grand-Slam-Turniere, dass sich dort die Besten ihrer Sportart messen. Zumindest seit mit Beginn der „Open Era“ vor mehr als fünfzig Jahren auch Profis zu den Turnieren zugelassen wurden. Am härtesten urteilte nun die frühere Wimbledonsiegerin Marion Bartoli. „Das kann man kein Grand-Slam-Turnier mehr nennen“, ätzte die Französin: „Wer unter diesen Umständen die US Open gewinnt, wird wissen, dass er die US Open nicht wirklich gewonnen hat.“