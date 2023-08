Der Kampf der Tennis-Titanen: Bei den US Open könnten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ein weiteres Mal in dieser Saison aufeinandertreffen. Doch der Serbe weiß um die Schwierigkeiten in diesen Duellen.

Drama, Baby! Prickelndes Popcorn-Tennis von elf Uhr morgens bis weit nach Mitternacht, dazu Hotdogs und Coke in der Hitze des Tages und Snacks und Wodka in den Night Sessions, in denen auf dem Centre Court gespielt und in den Logen getrunken und getanzt wird. Stimmung, Spannung, Spektakel, so haben es die New Yorker am liebsten bei ihrem Grand-Slam-Turnier, das größer, schriller und lauter ist als die drei anderen in Melbourne, Paris und London. Von diesem Montag an hoffen die Amerikaner auf zwei Partywochen, die auch sportlich allerhöchste Unterhaltungsansprüche erfüllen.

Zum einen, weil sich ihre Landsmännin Coco Gauff durch ihren Turniersieg vor wenigen Tagen in Cincinnati in den Kreis der US-Open-Favoritinnen gespielt hat. Zum Zweiten, weil so viele schlagfertige US-Boys wie seit Jahren nicht für eine Turnierüberraschung sorgen könnten. Und zum Dritten, weil das Arthur Ashe Stadium mit seinen 23.771 Sitzplätzen die größtmögliche Bühne bieten könnte für das größte Duell, das der Tennissport derzeit zu bieten hat: Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz.