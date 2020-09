Aktualisiert am

Sieg im Doppel-Finale : Siegemund gewinnt mit Swonarewa die US Open

Damen-Doppel im Glück: Vera Swonarewa und Laura Siegemund gewinnen die US Open. Bild: AFP

Sensationeller Finaltriumph in New York: Laura Siegemund schreibt bei den US Open Tennisgeschichte. Als erste Deutsche seit Claudia Kohde-Kilsch 1985 gewinnt die 32-Jährige den Doppelwettbewerb der Frauen.