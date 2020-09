US Open : Kerber gewinnt deutsches Duell in Runde zwei

Angelique Kerber steht bei den US Open in Runde drei. Gegen Anna-Lena Friedsam wird sie am Mittwoch ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Dass sie dennoch ins Schwitzen gerät, hat letztlich nur zum Teil mit ihrer Gegnerin zu tun.

Siegerin im deutschen Duell: Angelique Kerber steht in New York in Runde drei Bild: AP

Schweißtreibend war Angelique Kerbers zweiter Auftritt bei den diesjährigen US Open auf jeden Fall. Wobei das nur zum Teil an ihrer Gegnerin, Anna-Lena Friedsam, und deutlich mehr an den schwül-warmen Temperaturen im Louis Armstrong Tennis-Stadion lag. Weil es am Mittag in New York geregnet hatte, war das Dach der Arena geschlossen worden. Und obwohl mittlerweile die Sonne erbarmungslos vom Himmel brannte, blieb das auch so.

Die beiden Duellantinnen auf dem Platz kamen folglich mächtig ins Schwitzen, wobei Kerber damit offenkundig etwas besser zurechtkam. Letztlich zog die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin durch ein 6:3, 7:6 (8:6) souverän in Runde drei ein. „Gegen eine andere Deutsche zu spielen, ist mental nie so ganz leicht“, sagte Kerber anschließend. „Ich denke, es war ein gutes Spiel. Ich habe einfach versucht, bis zum Ende durchzuziehen.“

Zwei Duelle hatte es zwischen den Kerber und Friedsam bislang gegeben, das letzte 2018 in Runde eins der Australian Open. Friedsam war dabei noch kein Satzgewinn geglückt. Auch diesmal ging sie als klare Außenseiterin ins Match. Zwar hat sich die 26-Jährige nach vielen Verletzungen in der Weltrangliste immerhin wieder bis auf Rang 106 vorgearbeitet. Doch Kerber hatte in Runde eins gegen die Australierin Ajla Tomljanovic einen guten Eindruck hinterlassen. Trotz mehr als sieben Monaten ganz ohne Matchpraxis und dem zwischenzeitlich vollzogenen Trainerwechsel zurück zu ihrem alten Erfolgscoach Torben Beltz.

Tatsächlich erwischte Kerber den besseren Start. Ehe Friedsam überhaupt in der Partie angekommen war, lag sie bereits mit 0:3 zurück. Dann schien das Momentum zu wechseln. Nach zwei Spielgewinnen und einer 40:0-Führung bei eigenem Service war Friedsam auf dem Weg zum Ausgleich. Doch wie später noch häufiger in der Partie, legte Kerber exakt dann zu, als die Außenseiterin ihre Chance zu wittern begann. Die frühere Weltranglistenerste traf plötzlich die Linien, drängte ihre Gegnerin schon beim Aufschlag weit aus dem Feld und machte in nur 35 Minuten den Satzgewinn perfekt.

Nach dem ernüchternden Auftakt verschwand Friedsam kurz in der Kabine. Zurück kam sie mit einer frischen Portion Mut im Gepäck. Mehr und mehr setzte sie ihre wuchtige Vorhand ein, um Kerber zu attackieren. So zwang sie die 32-Jährige zumindest in den Tiebreak. Dort bewegte sich die Partie dann endgültig auf hohem Niveau. Um ein Haar hätte Friedsam Kerber sogar noch einen dritten Satz aufgezwungen. Letztlich beendete diese nach 1:40 Stunden das Match.