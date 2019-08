Aktualisiert am

Julia Görges folgt Andrea Petkovic bei US Open in die dritte Runde

Tennis in New York

Tennis in New York :

Tennis in New York : Julia Görges folgt Andrea Petkovic bei US Open in die dritte Runde

Zwei Mal gewann Petra Kvitova Wimbledon. Nun scheitert sie bei den US Open an Andrea Petkovic. Auch Julia Görges gewann ihr Match.

Julia Görges bei den US Open Bild: dpa

Julia Görges setzte sich in New York gegen Francesca Di Lorenzo aus den USA mit 7:5, 6:0 durch. Dabei hatte die Fed-Cup-Spielerin nur im ersten Satz ein paar Probleme mit ihrer Gegnerin. Görges trifft nun auf die an Nummer sieben gesetzte Niederländerin Kiki Bertens. Zuvor hatte bereits Petkovic die zweite Runde überstanden.

Die Darmstädterin hat bei den US Open die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova bezwungen und steht nach einer starken Vorstellung in der dritten Runde. Die frühere Top-10-Spielerin aus Darmstadt gewann gegen die an Position sechs gesetzte Tschechin 6:4, 6:4 und kämpft nun gegen Elise Mertens (Belgien/Nr. 25) oder Kristyna Pliskova (Tschechien) um den Einzug ins Achtelfinale.

Im elften Spiel gegen Kvitova war es für Petkovic der sechste Sieg. In ihrem bislang letzten Duell hatten sich die beiden auch auf Grand-Slam-Ebene gegenübergestanden: Bei den Australian Open in Melbourne gewann Petkovic im Vorjahr ein hart umkämpftes Erstrundenspiel in drei Sätzen.

Ausgeschieden ist hingegen Laura Siegemund. Die 31-Jährige aus Metzingen verlor am Donnerstag in New York ihr Zweitrunden-Match gegen die an Position 20 gesetzte Amerikanerin Sofia Kenin 6:7 (4:7), 0:6.