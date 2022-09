US Open : Garcia schlägt Gauff – Kyrgios scheidet aus

Die Französin Caroline Garcia hat das Halbfinale der US Open in New York erreicht und den bislang größten Einzelerfolg ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. Die 28-Jährige setzte sich in der Nacht zu Mittwoch gegen US-Jungstar Coco Gauff (18) nach einer herausragenden Leistung mit 6:3, 6:4 durch.

Die stark aufspielende Garcia ist erst die dritte Französin in der Profi-Ära nach Amélie Mauresmo (2002, 2006) und Mary Pierce (2005), die in die Runde der besten Vier bei den US Open einziehen konnte. Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gab sie in bislang fünf Spielen noch keinen Satz ab. Gauff, der manche die Nachfolge von Tennis-Ikone Serena Williams zutrauen, fand kein Mittel gegen Garcias dominantes Spiel.

Im Halbfinale trifft Garcia auf Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur. Die Tunesierin hatte sich zuvor mit 6:4, 7:6 (7:4) gegen Ajla Tomljanovic durchgesetzt, die in der dritten Runde Serena Williams aus dem Wettbewerb geworfen hatte.

Chatschanow im Halbfinale gegen Ruud

Bei den Herren hat Nick Kyrgios das Halbfinale der US Open verpasst. Zwei Tage nach seinem herausragenden Sieg gegen Titelverteidiger Daniil Medwedew musste sich der Australier in einem Fünfsatz-Krimi dem Russen Karen Chatschanow mit 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3) und 4:6 geschlagen geben. Während des Spiels ließ sich Wimbledon-Finalist Kyrgios, dem zu viele Fehler unterliefen, an der Wade behandeln.

Chatschanow trifft in seinem ersten Grand-Slam-Halbfinale am Freitag auf den Norweger Casper Ruud. Der an Nummer Fünf gesetzte Ruud hatte zuvor den Italiener Matteo Berrettini glatt in drei Sätzen mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) besiegt und sich als erster Norweger der Turniergeschichte für die Runde der besten vier Spieler qualifiziert. Im Falle eines Finaleinzugs könnte Ruud nach dem Event Platz eins der Weltrangliste vom Russen Medwedew übernehmen.