US Open : Ein Marsch durchs Gebirge von Peter Gojowczyk

Peter Gojowczyk, 32 Jahre alt, steht zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier in Runde drei. Das ist eine große Sache, denn in New York ist der Bayer ganz alleine unterwegs – ohne Trainer.

Zweimal „Gojo“: Bei einem bemerkenswerten Auftritt in diesen Tagen während der US Open in New York... Bild: AFP

Court Nummer 8, auf dem er zuletzt spielte, liegt ziemlich am Rande des Billie Jean King National Tennis Centers in Flushing Meadows. Viel Platz für Zuschauer ist da nicht, dabei lohnt sich doch oft mehr als nur ein Blick auf das Geschehen außerhalb der großen Arenen. Aber so ist das halt; wenn ein Star in einer dieser Arenen die Pinkelpause überzieht, sieht es jeder, der Wert der Arbeit auf den Nebenplätzen erschließt sich in erster Linie dem kleinen Kreis.

Peter Gojowczyk kennt dieses Spiel; er ist lange genug dabei. Die US Open 2021 sind sein 39. Grand-Slam-Turnier, und bisher konnte man seine Bilanz, ohne allzu streng zu sein, als gemischt bezeichnen. Diesmal aber, nach Siegen in der Qualifikation und zwei weiteren im Hauptfeld, Letztere auf die harte Tour in fünf Sätzen, steht er zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier in Runde drei.