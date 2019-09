Achtelfinale der US Open : Die nächste Herausforderung des Dominik Köpfer

Dominik Köpfer jubelt im Spiel gegen Nikolos Basilaschwili bei den US Open in New York. Bild: dpa

Wie soll man sich das vorstellen, wenn einer nach einem großen Sieg in die Umkleidekabine kommt, ausgelaugt von einem harten Spiel an einem heißen Tag, aber gleichzeitig mit einer Überdosis Adrenalin im Blut? Tanzt er vor dem Spind? Nein. Dominik Köpfer stand draußen vor der Tür nach seinem Sieg gegen Nikolos Basilaschwili aus Georgien (6:3, 7:6, 4:6, 6:1), weil der Gang in den Katakomben gesperrt war; gesperrt für den Kollegen Djokovic und dessen Gegner, die auf dem Weg zum Arthur Ashe Stadium waren. Bis vor einem halben Jahr gehörte der 25 Jahre alte Schwarzwälder noch zum großen Tross der Spieler, die bei kleineren Turnieren um die schmal verteilten Punkte und Prämien kämpfen – jetzt musste er zwar zehn Minuten warten, aber generell betrachtet, steht er eben nicht mehr vor der Tür.

Bis er 16 war, konnte sich Köpfer nicht zwischen Fußball, Tennis und Golf entscheiden, im Winter fuhr er jeden Tag Ski. Für ein Leben auf der Profitour im Tennis, dachte er damals, spiele er nicht gut genug, erst während des Studiums in New Orleans wagte er den Entschluss. Bei den Mannschaftsspielen an den sportverrückten Colleges entstand offenbar auch bei ihm die Zuversicht, sich unter Druck durchsetzen zu können, und auf dieser Basis ist Köpfer nun kämpferisch unterwegs. Inzwischen lebt er in Tampa/Florida, Englisch mit amerikanischem Akzent kommt ihm mittlerweile leichter von den Lippen als Deutsch, abseits des Platzes aber ist er immer noch fast schüchtern.

Was für ihn wirklich möglich sein könnte, ahnte er nach einem Sieg im Juni bei einem Turnier in der englischen Provinz, der ihm einen Platz im Hauptfeld von Wimbledon einbrachte, wo er später eine Runde gewann. Das alles ließ bei ihm den Glauben wachsen, er könne dazugehören, er sei stark genug, auch die großen Jungs herauszufordern, und genau das tut er jetzt. Das Klassenziel für dieses Jahr hat er mit den Siegen in New York erreicht, einen Platz unter den besten hundert der Weltrangliste, der ihm direkten Zugang zum nächsten Grand-Slam-Turnier verschafft, verbunden mit einer gewissen Planungssicherheit für das nächste Jahr. Die Siegprämie für das Erreichen des Achtelfinales bei den US Open ist fast so hoch wie alles, was er bisher zusammengerechnet in seiner Karriere gewann, rund 250.000 Euro.

Im Achtelfinale gegen den zuletzt extrem erfolgreichen Russen Daniil Medwedew, Nummer fünf der Weltrangliste, wird er vermutlich mit der Unterstützung des New Yorker Publikums rechnen können. Zum einen deshalb, weil die Amerikaner verrückt sind nach guten College-Geschichten, aber vor allem, weil sich Medwedew beim Sieg in der dritten Runde gegen Feliciano Lopez aus Spanien ziemlich danebenbenahm, unter anderem mit ausgestrecktem Mittelfinger, und sowohl während des Spiels als auch danach ausgebuht wurde. Bei Lopez und dessen Coach bat er später um Entschuldigung, beim Publikum nicht. Das könnte Folgen haben.