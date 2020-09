Zverev bei den US Open : Das Geheimnis hinter der Maske

Es ist zur Zeit nicht ganz einfach, aus Alexander Zverevs Gesichtszügen Rückschlüsse auf seinen Gemütszustand zu ziehen. Das liegt natürlich in erster Linie an der Maske, die er bei den von Corona-Schutzmaßnahmen geprägten US Open beinahe permanent tragen muss. Beim On-Court-Interview direkt nach dem Match ebenso wie bei der TV-Schalte wenig später. Oder bei der daran anschließenden Video-Pressekonferenz. Von Zverev sind stets nur die Augen zu sehen.

Nach seinem hart erkämpften Viertelfinalsieg am Dienstagabend über den Kroaten Borna Coric war das nicht anders. Doch wer ganz genau hinhörte, der konnte sich zumindest einbilden, aus den Worten des deutschen Tennisspielers ein breites Grinsen herauszuhören. Ein Grinsen der Zufriedenheit und der Genugtuung. Ein leicht schelmisches Grinsen zudem, wissend welch gewaltige Chance sich ihm nun bietet.