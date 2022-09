18 Jahre alter Tennis-Star : Coco Gauff ist die Erbin der Williams-Schwestern

Hinterher saß sie auf dem Stuhl, schaute links rüber zu ihren Leuten und ballte die Hand zur Faust. Nicht nur einmal. Aber sie schickte auch ein kleines, feines Lächeln mit. Ich hab auch das geschafft, schien es zu sagen, wollen wir doch mal sehen, was jetzt noch passiert. Denn ich bin Serena.

Irgendwie ist es fast nicht mehr möglich, bessere Worte zu finden als die, die schon tausendmal im Spiel waren. Gibt es eine Steigerung für bombastisch? Was ist die lauteste Form von Sprachlosigkeit? Versuchen wir es so: Mit fast 41 Jahren lodert in dieser überwältigenden Frau immer noch jene Flamme, die schon in den Himmel stieg, als sie vor einer gefühlten Ewigkeit in diesem Stadion 1999 ihren ersten Titel gewann.

Wie zu allerbesten Zeiten

Aber es war nicht nur die Flamme. In den besten Momenten der Partie gegen Anett Kontaveit, und davon gab es reichlich, rannte und schlug sie wie zu allerbesten Zeiten, und am Ende gewann sie in drei faszinierenden Sätzen gegen die Nummer zwei der Welt (7:6, 2:6, 6:2).

Die alte Weisheit, keiner sei größer als das Spiel, wackelt bedenklich dieser Tage. Wenn ein Superstar wie Tiger Woods am Ende so jubelt, als habe er in Augusta den Ball auf der letzten Bahn mit einem Schlag im Loch versenkt, dann muss man sich wirklich fragen, wie es mit dem Damentennis ohne Serena Williams weitergehen soll.

„Sie ist absolut das, was wir nicht hatten“

Ohne ihre Stärke, ihr Charisma und ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein. Sicher, es gibt eine Reihe großartiger Spielerinnen im Kreis der Erbinnen; Anett Kontaveit gehört dazu, Iga Swiatek, Ons Jabeur, sicher auch Naomi Osaka, die allerdings in diesem Jahr den Anschluss verloren hat. Aber nur eine gibt es, die mehr mitbringt und irgendwann in eine ähnliche Rolle hineinwachsen könnte: Cori Gauff, genannt Coco, 18 Jahre alt.

Andrea Petkovic pries die junge Amerikanerin vor ein paar Tagen so: „Sie ist absolut das, was wir nicht hatten in der Form. Wir waren eine sehr alte Generation Sportler in der Form von: Wir machen unseren Sport, konzentrieren uns auf uns, darüber hinaus nach mir die Sintflut und Scheuklappen auf. Coco Gauff steht wirklich symptomatisch für die neue Generation. Die sich zu Themen äußert und für Sachen einsetzt, die ihr wichtig sind.“

Keine Angst vor der eigenen Meinung

Gauffs Bandbreite ist bemerkenswert. Da folgt sie selbstbewusst ihrer Großmutter bei einer Black-lives-matter-Demonstration ans Rednerpult und sagt: „Mein Name ist Coco, und wer gerade zu euch gesprochen hat, das war meine Großmutter. Und ich finde es sehr traurig, dass ich hier gegen dieselbe Sache protestieren muss wie sie vor mehr als 50 Jahren.“

Sie informiert sich, bevor sie sich zu einem Thema äußern will, hat keine Angst vor den Reaktionen auf ihre Meinung. Sie gönnt sich auf der anderen Seite aber auch den ganzen jugendlichen Schnickschnack eines Teenagers und macht – im Gegensatz zu Serena Williams – selbst unter Fremden einen nahbaren Eindruck.

Den Williams-Schwestern nachgeeifert

Seit sie vor drei Jahren mit 15 bei ihrer Premiere in Wimbledon in der ersten Runde gegen Venus Williams gewann, muss sie mit der Prophezeiung leben, sie werde die Schwestern beerben. Sie hat die Last dieser Prophezeiung bisher bemerkenswert gut getragen.

Damals hatte sie sich nach dem Spiel bei Venus Williams für deren Beitrag zum Tennis bedankt, und in der Tat ist es so, dass es die Tennisspielerin Coco Gauff ohne das Beispiel der Williams-Schwestern nicht gäbe: wenn sie die Eltern nicht gebeten hätte, ihr einen Tennisschläger zu kaufen, nachdem sie Venus und Serena im Fernsehen gesehen hatte.

In einem Beitrag für die Website des amerikanischen Sportsenders ESPN sagte Cocos Mutter Candi Gauff: „Ohne die Williams-Schwestern wäre Coco keine Tennisspielerin, und ohne Richard Williams hätte sich mein Mann nicht so ins Tennis gekniet. Er hat sich an dessen Beispiel orientiert.“

Oft leiden Spieler und Spielerinnen ja darunter, wenn sie als der nächste Boris oder die nächste Steffi angepriesen werden, was grundsätzlich sowieso ziemlicher Blödsinn ist. Coco Gauff hatte nie ein Problem damit, als die nächste Serena bezeichnet zu werden, denn so sah sie sich lange Zeit selbst.

Sie fand es supercool, als sie mit neun Jahren in einem Werbefilm als Double die junge Serena spielen durfte, aber aus dieser Rolle ist sie längst herausgewachsen. Mit eigenem Stil, mit vielen frischen Gedanken und der Erkenntnis, dass auf dem Weg zu großen Zielen auch kleine Erfolge nicht übersehen werden dürfen. Auf ihrem eigenen Weg.

Coco sagt, sie habe lange Zeit darüber geredet, sie wolle die Beste werden, weil es offenbar genau das gewesen sei, was die Leute hören wollten. Doch damit sei es vorbei. „Jetzt sage ich es, weil es das ist, was ich für mich will.“

Duell im Halbfinale möglich

Wie es wohl wäre, wenn sie noch eine Chance bekäme, zum ersten Mal in ihrer Karriere gegen Serena Williams zu spielen? Dazu müssten beide im Halbfinale landen, aber wer will behaupten, das sei nicht möglich? Die Williams-Gala geht an diesem Freitag mit einem Spiel gegen die Australierin Ajla Tomljanovic weiter, Nummer 46 der Weltrangliste.

Auch die sagt, sie sei von Anfang an ein Fan der Legende Serena W. gewesen und sie habe vor der Auslosung daran gedacht, wie schön ein gemeinsames Spiel im Arthur Ashe Stadium wäre. Sicher hat sie eine Ahnung, wie laut es dabei werden wird, aber die Realität wird diese Ahnung garantiert übertreffen.

Frag nach bei Anett Kontaveit, die alles gab, um das auszuhalten, am Ende aber das Gefühl hatte, auf freiem Feld einem Wirbelsturm begegnet zu sein.