Packendes Duell bei US Open : Alcaraz gewinnt Rekordmatch mitten in der Nacht

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner liefern sich bei der US Open ein mitreißendes Duell bis tief in die Nacht. Nach über fünf Stunden ist Alcaraz der glückliche Sieger – und fordert im Halbfinale nun den „local hero“.

Carlos Alcaraz sackte auf den blauen Hardcourt und schlug sich überwältigt die Hand vors Gesicht – Jannik Sinner blieb trotz einer Weltklasse-Leistung nur die pure Enttäuschung: Das spanische Ausnahmetalent ist nach einem sensationellen Comeback-Sieg nur noch zwei Erfolge vom ersten Grand-Slam-Coup und dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste entfernt.

Der 19-jährige Alcaraz entschied ein Viertelfinale auf absolutem Weltklasse-Niveau gegen den Italiener mit 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3 in 5:14 Stunden für sich. Um 2:50 Uhr Ortszeit verwandelte er den Matchball mit einem Ass – später war nie ein Match bei den US Open zu Ende gegangen. „Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe“, sagte Alcaraz: „Ich glaube immer an mich. Das Match war auf einem unglaublichen Niveau.“

Alcaraz' Träume sind weiter intakt. Bisher stand seine Bestmarke bei Majors beim Erreichen des Viertelfinals – sowohl in New York im vergangenen Jahr als auch in diesem Sommer in Paris schaffte er dies. Nun geht es dank seiner herausragenden Kämpferqualitäten am Freitag im Duell mit Publikumsliebling Frances Tiafoe aus den USA um den Finaleinzug.

Der 24-Jährige hatte zuvor das Publikum von den Sitzen gerissen und verzaubert New York weiter mit seinem Powertennis. „Das ist wirklich wild, das ist verrückt“, sagte Tiafoe nach dem Erfolg über den Russen Andrej Rublew: „Vor zwei Tagen habe ich den größten Sieg meiner Karriere geschafft, und nun bin ich im Halbfinale.“

Erster Amerikaner im Halbfinale seit Andy Roddick

Im Achtelfinale hatte er Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (Spanien) sensationell ausgeschaltet, nun legte er mit einem cool herausgespielten 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4 nach. Tiafoe steht als erster US-Amerikaner seit Andy Roddick 2006 im Halbfinale der US Open. Und träumt von mehr, was auch für Casper Ruud gilt. Der Norweger ist weiter der Gegner von Alcaraz im Rennen um die Nummer eins. Er trifft im Halbfinale auf den Russen Karen Chatschanow.

Zunächst sind am Donnerstag aber die Frauen gefordert - und auch hier scheint der Ausgang offen. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek setzte sich in ihrem Viertelfinal-Match zwar mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch und gehört erstmals in New York zu den besten Vier. Aber die Polin, die im Achtelfinale Jule Niemeier (Dortmund) in drei Sätzen ausgeschaltet hatte, wirkte nicht unantastbar und wird von Aryna Sabalenka gefordert. Die Belarussin gewann gegen die Tschechin Karolina Pliskova 6:1, 7:6 (7:4). „Ich werde darauf hinarbeiten, meinen Fokus und meine Entschlossenheit beizubehalten“, sagte Swiatek. Zuvor treffen die formstarke Französin Caroline Garcia und die Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur aufeinander.